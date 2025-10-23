Матч между Реалом и Ювентусом стал самым посещаемым в 3-м туре ЛЧ.

За игрой на Сантьяго Бернабеу, в которой победу одержали мадридцы со счетом 1:0, наблюдали более 76,5 болельщиков.

Матч в Мюнхене между Баварией и Брюгге стал вторым по зрительской аудитории на стадионе в туре (75 тысяч).

Посещаемость матчей 3-го тура Лиги чемпионов (21-22 октября)

76 521: Реал – Ювентус

75 000: Бавария – Брюгге

59 200: Арсенал – Атлетико

58 700: Айнтрахт – Ливерпуль

52 073: Ньюкасл Юнайтед – Бенфика

50 471: Атлетик – Карабах

46 766: Спортинг – Марсель

46 264: Барселона – Олимпиакос

45 275: Галатасарай – Буде-Глимт

38 947: Челси – Аякс

35 058: Копенгаген – Боруссия

34 700: ПСВ – Наполи

30 210: Байер – ПСЖ

22 152: Аталанта – Славия

20 539: Вильярреал – Манчестер Сити

16 632: Юнион Сен-Жилуаз – Интер

16 478: Кайрат – Пафос

11 365: Монако – Тоттенхэм Хотспур