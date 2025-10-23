Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч между Реалом и Ювентусом стал самым посещаемым в 3-м туре ЛЧ
Лига чемпионов
23 октября 2025, 10:58 | Обновлено 23 октября 2025, 11:01
107
0

Матч между Реалом и Ювентусом стал самым посещаемым в 3-м туре ЛЧ

За игрой наблюдали более 76,5 тысяч зрителей

23 октября 2025, 10:58 | Обновлено 23 октября 2025, 11:01
107
0
Матч между Реалом и Ювентусом стал самым посещаемым в 3-м туре ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч между Реалом и Ювентусом стал самым посещаемым в 3-м туре ЛЧ.

За игрой на Сантьяго Бернабеу, в которой победу одержали мадридцы со счетом 1:0, наблюдали более 76,5 болельщиков.

Матч в Мюнхене между Баварией и Брюгге стал вторым по зрительской аудитории на стадионе в туре (75 тысяч).

Посещаемость матчей 3-го тура Лиги чемпионов (21-22 октября)

  • 76 521: Реал – Ювентус
  • 75 000: Бавария – Брюгге
  • 59 200: Арсенал – Атлетико
  • 58 700: Айнтрахт – Ливерпуль
  • 52 073: Ньюкасл Юнайтед – Бенфика
  • 50 471: Атлетик – Карабах
  • 46 766: Спортинг – Марсель
  • 46 264: Барселона – Олимпиакос
  • 45 275: Галатасарай – Буде-Глимт
  • 38 947: Челси – Аякс
  • 35 058: Копенгаген – Боруссия
  • 34 700: ПСВ – Наполи
  • 30 210: Байер – ПСЖ
  • 22 152: Аталанта – Славия
  • 20 539: Вильярреал – Манчестер Сити
  • 16 632: Юнион Сен-Жилуаз – Интер
  • 16 478: Кайрат – Пафос
  • 11 365: Монако – Тоттенхэм Хотспур
По теме:
Тренер Тоттенхэма похвалил вратаря команды после матча с Монако
Алонсо похвалил Беллингема после минимальной победы над Ювентусом
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Ювентус Ливерпуль Галатасарай Тоттенхэм Марсель Монако Брюгге Аталанта Спортинг Лиссабон Карабах Агдам Атлетик Бильбао Бавария Реал Мадрид Славия Прага Аякс Айнтрахт Франкфурт Буде-Глимт выбор редакции Челси Лига чемпионов Реал - Ювентус статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Футбол | 22 октября 2025, 20:09 27
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи

Тренер дал пресс-конференцию накануне поединка еврокубка

Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Футбол | 23 октября 2025, 07:22 10
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора

Ярмоленко, Биловар, Тымчик, Шапаренко и еще несколько игроков не смогут выйти на поле в матче ЛК

Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Футбол | 22.10.2025, 14:10
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Ливерпуль не смог вылететь на матч ЛЧ. Пресс-конференция Слота отменена
Футбол | 22.10.2025, 11:33
Ливерпуль не смог вылететь на матч ЛЧ. Пресс-конференция Слота отменена
Ливерпуль не смог вылететь на матч ЛЧ. Пресс-конференция Слота отменена
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Футбол | 23.10.2025, 06:23
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 9
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 5
Бокс
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 24
Футбол
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
22.10.2025, 07:58 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем