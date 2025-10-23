Матч между Реалом и Ювентусом стал самым посещаемым в 3-м туре ЛЧ
За игрой наблюдали более 76,5 тысяч зрителей
Матч между Реалом и Ювентусом стал самым посещаемым в 3-м туре ЛЧ.
За игрой на Сантьяго Бернабеу, в которой победу одержали мадридцы со счетом 1:0, наблюдали более 76,5 болельщиков.
Матч в Мюнхене между Баварией и Брюгге стал вторым по зрительской аудитории на стадионе в туре (75 тысяч).
Посещаемость матчей 3-го тура Лиги чемпионов (21-22 октября)
- 76 521: Реал – Ювентус
- 75 000: Бавария – Брюгге
- 59 200: Арсенал – Атлетико
- 58 700: Айнтрахт – Ливерпуль
- 52 073: Ньюкасл Юнайтед – Бенфика
- 50 471: Атлетик – Карабах
- 46 766: Спортинг – Марсель
- 46 264: Барселона – Олимпиакос
- 45 275: Галатасарай – Буде-Глимт
- 38 947: Челси – Аякс
- 35 058: Копенгаген – Боруссия
- 34 700: ПСВ – Наполи
- 30 210: Байер – ПСЖ
- 22 152: Аталанта – Славия
- 20 539: Вильярреал – Манчестер Сити
- 16 632: Юнион Сен-Жилуаз – Интер
- 16 478: Кайрат – Пафос
- 11 365: Монако – Тоттенхэм Хотспур
