Испания
23 октября 2025, 10:57 | Обновлено 23 октября 2025, 11:04
Эль Класико пройдет в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги 26 октября

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Французский полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени поделился ожиданиями от матча с «Барселоной».

«Мы знаем, что должны побеждать, когда играем с «Барселоной». Неважно, что случилось в прошлом году. Мы прекрасно это понимаем и должны играть лучше. У нас отличная серия, и мы должны продемонстрировать это в матче с «Барселоной», – передает слова 25-летнего игрока пресс-служба мадридского клуба.

Эль Класико пройдет в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги в воскресенье, 26 октября. На данный момент «сливочные» возглавляют турнирную таблицу испанского чемпионата (24 очка), «сине-гранатовые» идут следом – 22 очка.

Ранее испанский вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал послание «Реалу» в преддверии важнейшего матча национального чемпионата.

Оксана Баландина Источник: ФК Реал Мадрид
