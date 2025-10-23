Французский полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени поделился ожиданиями от матча с «Барселоной».

«Мы знаем, что должны побеждать, когда играем с «Барселоной». Неважно, что случилось в прошлом году. Мы прекрасно это понимаем и должны играть лучше. У нас отличная серия, и мы должны продемонстрировать это в матче с «Барселоной», – передает слова 25-летнего игрока пресс-служба мадридского клуба.