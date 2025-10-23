Аморим рассказал о разочаровании после каждой игры Юнайтед
Португальский специалист не может расслабиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признался, что не может расслабиться в английском клубе из-за руководства.
Португальский специалист, с одной стороны, чувствует поддержку функционеров, но одновременно не понимает многие внутренние процессы.
«Джим Рэтклифф и Омар Беррада (акционер и генеральный директор клуба соответственно – Прим.ред.) всегда присылают мне сообщения после игры. Все, что они говорят журналистам, они передают мне несколько раз в сообщениях. Но это не изменит моего отношения к нашему клубу: разочарование, которое я испытываю после каждой игры... Джим не пишет мне сообщений о сроках контракта, но всегда говорит, что хочет, чтобы я остался здесь на долгие годы. Мы с ним знаем, что такое футбол... Мы знаем, какие бывают периоды в нашем клубе... Мне очень трудно расслабиться, потому что это идет изнутри. Мне очень плохо, и я хочу отличного выступления, еще и потому, что мой имидж как тренера подвергается сомнению. Это очень личное», приводит слова рулевого «Юнайтед» Transfer News Live.
После 8 туров английский клуб идет на 9-ой строчке таблицы в национальном первенстве, в активе «дьяволов» 13 очков.
🗣️ Ruben Amorim: "Jim [Ratcliffe] and Omar [Berrada] always send me messages after the game. Everything they say to the media [about staying on as Manchester United coach], they tell me multiple times via message.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 22, 2025
That won't change the way I see our club: the frustration I feel… pic.twitter.com/Y7bvbQQoCf
