Аморим рассказал о разочаровании после каждой игры Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признался, что не может расслабиться в английском клубе из-за руководства.

Португальский специалист, с одной стороны, чувствует поддержку функционеров, но одновременно не понимает многие внутренние процессы.

«Джим Рэтклифф и Омар Беррада (акционер и генеральный директор клуба соответственно – Прим.ред.) всегда присылают мне сообщения после игры. Все, что они говорят журналистам, они передают мне несколько раз в сообщениях. Но это не изменит моего отношения к нашему клубу: разочарование, которое я испытываю после каждой игры... Джим не пишет мне сообщений о сроках контракта, но всегда говорит, что хочет, чтобы я остался здесь на долгие годы. Мы с ним знаем, что такое футбол... Мы знаем, какие бывают периоды в нашем клубе... Мне очень трудно расслабиться, потому что это идет изнутри. Мне очень плохо, и я хочу отличного выступления, еще и потому, что мой имидж как тренера подвергается сомнению. Это очень личное», приводит слова рулевого «Юнайтед» Transfer News Live.