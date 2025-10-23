Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
23 октября 2025, 05:17
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн

Александр и Влада Зинченко показали роскошь и стиль в новом кадре

Instagram. Александр и Влада Зинченко

Футболист сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александр Зинченко поздравил свою супругу Владу с днем рождения – и сделал это с той элегантностью, к которой фанаты уже привыкли.

На его странице в Instagram появилось фото, где пара обнимается и демонстрирует безупречный вкус – на их запястьях видны часы Rolex Daytona, культовые модели, символизирующие статус и внимание к деталям.

На снимке можно различить две версии Daytona: Steel Case – стоимостью около 38 000 долларов, и Yellow Gold Case – от 55 000 до 83 000 долларов.

В сумме это может быть более $121 000, или почти 4,65 миллиона гривен – впечатляющая деталь даже для мира элитного спорта.

Максим Лапченко Источник: Instagram
