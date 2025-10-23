ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал - Ювентус

После финального свистка в матче «Реал» – «Ювентус» камеры поймали момент, который мгновенно стал вирусным в сети.

На кадрах видно, как Винисиус и Лунин эмоционально обращаются к Феде Вальверде – оба с улыбкой кричат: «Почему ты не пробил?!». Сцена вызвала бурю эмоций среди фанатов — одни смеялись над реакцией игроков, другие отмечали невероятную атмосферу в команде.

Далее Лунин, уже успокоившись, подходит к Вальверде, снимает перчатки и по-дружески обнимает партнера – символ того, насколько крепкая химия внутри мадридского коллектива.

Комментарии под видео на фан-страницах «Реала» заполнили фразы вроде «Вот она – семья!», «Лунин – душа раздевалки!» и «Такие моменты делают этот клуб особенным».

Напомним, что мадридский клуб добыл минимальную победу в матче 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов (1:0).

Видео с эмоциями Лунина, Вальверде и Винисиуса собрало сотни тысяч просмотров за считанные часы.