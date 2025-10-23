Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал - Ювентус
Другие новости
23 октября 2025, 04:57 |
1322
0

ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал - Ювентус

Вот что сделал Андрей Лунин сразу после финального свистка...

23 октября 2025, 04:57 |
1322
0
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал - Ювентус
X. Андрей Лунин и Федерико Вальверде

После финального свистка в матче «Реал» – «Ювентус» камеры поймали момент, который мгновенно стал вирусным в сети.

На кадрах видно, как Винисиус и Лунин эмоционально обращаются к Феде Вальверде – оба с улыбкой кричат: «Почему ты не пробил?!». Сцена вызвала бурю эмоций среди фанатов — одни смеялись над реакцией игроков, другие отмечали невероятную атмосферу в команде.

Далее Лунин, уже успокоившись, подходит к Вальверде, снимает перчатки и по-дружески обнимает партнера – символ того, насколько крепкая химия внутри мадридского коллектива.

Комментарии под видео на фан-страницах «Реала» заполнили фразы вроде «Вот она – семья!», «Лунин – душа раздевалки!» и «Такие моменты делают этот клуб особенным».

Напомним, что мадридский клуб добыл минимальную победу в матче 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов (1:0).

Видео с эмоциями Лунина, Вальверде и Винисиуса собрало сотни тысяч просмотров за считанные часы.

По теме:
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Энцо МАРЕСКА: «Забили игроки Челси, которые родились в 2006 и 2007 году»
Арне Слот отреагировал на разгромную победу Ливерпуля в Лиге чемпионов
фото Андрей Лунин Реал Мадрид Лига чемпионов Федерико Вальверде
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22 октября 2025, 07:58 1
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную

Парижане разгромили «Байер» – 7:2

ПСЖ определился с будущим Сафонова. Существует три варианта
Футбол | 23 октября 2025, 04:57 0
ПСЖ определился с будущим Сафонова. Существует три варианта
ПСЖ определился с будущим Сафонова. Существует три варианта

В услугах российского голкипера заинтересованы «Валенсия», «Спортинг» и «Брага»

Юрген КЛОПП: «Ура, теперь у нас есть деньги. Хотел работать с ним 10 лет»
Футбол | 23.10.2025, 00:44
Юрген КЛОПП: «Ура, теперь у нас есть деньги. Хотел работать с ним 10 лет»
Юрген КЛОПП: «Ура, теперь у нас есть деньги. Хотел работать с ним 10 лет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Футбол | 22.10.2025, 14:07
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Футбол | 22.10.2025, 07:32
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 59
Футбол
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 4
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем