Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
ЛЕОНЕНКО: «Пусть Шовковский посчитает, сколько этот игрок голов привез»

Бывший футболист «Динамо» – о Лиги конференций, матче с «Зарей» и игре Дениса Попова

ЛЕОНЕНКО: «Пусть Шовковский посчитает, сколько этот игрок голов привез»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о матче «бело-синих», который они проведут 23 октября против турецкого «Самсунспора» на выезде в Лиге конференций:

– Чего ожидаете от матча с «Самсунспором»? У букмекеров турки небольшой фаворит.

– Когда турки играют дома и являются лишь небольшим фаворитом у букмекеров, это значит, что «Динамо» точно не слабее. Киевский клуб против «Зари» начал хоть моменты создавать, что уже хорошо. Однако был и минус – что «Заря», что «Динамо» соревновались между собой, кто больше потеряет мяч. Киевляне пропустили гол в конце матча и сразу же напрашивается вопрос к Шовковскому: правильно ли он сделал замены?

Также пусть Шовковский посчитает, сколько голов привез Попов. Плюс он слишком часто травмируется.

– Если бы матчи наших команд в еврокубках начинались в одно время, то какую игру вы бы смотрели, «Самсунспор» – «Динамо» или «Шахтер» – «Легия»?

– Конечно, матч «Динамо», потому что я там играл, но болеть я буду за обе наши команды.

– Дайте прогноз на матчи?

– С поляками и турками можно играть. Если ничего не показывать в Лиге конференций, зачем вообще выходить в еврокубки? Я хочу, чтобы «Шахтер» и «Динамо» выиграли со счетом 1:0, но не знаю, получится ли это у них или нет. Я ведь не Ванга или Нострадамус, чтобы угадывать. Прежде всего я хочу, чтобы наши команды показали качественный футбол и создавали моменты, тогда придут и победы, – подытожил Леоненко.

Лига конференций Самсунспор Динамо Киев Виктор Леоненко Александр Шовковский Денис Попов
Николай Титюк Источник: BLIK
