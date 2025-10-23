ЛЕОНЕНКО: «Пусть Шовковский посчитает, сколько этот игрок голов привез»
Бывший футболист «Динамо» – о Лиги конференций, матче с «Зарей» и игре Дениса Попова
Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о матче «бело-синих», который они проведут 23 октября против турецкого «Самсунспора» на выезде в Лиге конференций:
– Чего ожидаете от матча с «Самсунспором»? У букмекеров турки небольшой фаворит.
– Когда турки играют дома и являются лишь небольшим фаворитом у букмекеров, это значит, что «Динамо» точно не слабее. Киевский клуб против «Зари» начал хоть моменты создавать, что уже хорошо. Однако был и минус – что «Заря», что «Динамо» соревновались между собой, кто больше потеряет мяч. Киевляне пропустили гол в конце матча и сразу же напрашивается вопрос к Шовковскому: правильно ли он сделал замены?
Также пусть Шовковский посчитает, сколько голов привез Попов. Плюс он слишком часто травмируется.
– Если бы матчи наших команд в еврокубках начинались в одно время, то какую игру вы бы смотрели, «Самсунспор» – «Динамо» или «Шахтер» – «Легия»?
– Конечно, матч «Динамо», потому что я там играл, но болеть я буду за обе наши команды.
– Дайте прогноз на матчи?
– С поляками и турками можно играть. Если ничего не показывать в Лиге конференций, зачем вообще выходить в еврокубки? Я хочу, чтобы «Шахтер» и «Динамо» выиграли со счетом 1:0, но не знаю, получится ли это у них или нет. Я ведь не Ванга или Нострадамус, чтобы угадывать. Прежде всего я хочу, чтобы наши команды показали качественный футбол и создавали моменты, тогда придут и победы, – подытожил Леоненко.
