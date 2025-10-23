Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора

В четверг, 23 октября, состоится матч второго тура Лиги конференций, в котором встретятся турецкий «Самсунспор» и киевское «Динамо». Команды сыграют на стадионе «Samsun 19 May Stadium», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский подтвердил, что лазарет его команды переполнен из-за травм:

– Многие игроки не помогут команде – в частности, звучали фамилии Шапаренко, Тымчика, Ярмоленко, Биловара, Торреса, Дубинчака. За последние дни этот перечень не пополнился?

– Что касается игры, то у нас, к сожалению, полный лазарет. И на сегодняшний день все те игроки, кого вы назвали, не могут нам помочь. Так же Захарченко и Пономаренко мы отдали в команду U-19, чтобы у них была практика в сегодняшнем матче Юношеской Лиги УЕФА. Кстати, они выиграли со счетом 1:0, – прокомментировал Шовковский.

В первом туре Лиги конференций «Динамо» на номинально домашней арене потерпело поражение от английского «Кристал Пэлас» (0:2), а «Самсунспор» на выезде одолел польскую «Легию» со счетом 1:0.