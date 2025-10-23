Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье ведет переговоры с игроком сборной Украины. Он необходим Ротаню
Украина. Премьер лига
23 октября 2025, 03:17 |
99
0

Наставник житомирского клуба намерен сохранить в составе вингера Алексея Гуцуляка

ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань рассказал о конкуренции в команде между Владиславом Велетнем и Алексеем Гуцуляком, а также рассказал о переговорах по продлению контракта с одним из лидеров «волков»:

«Мы очень довольны, что наши игроки вызываются в национальную сборную, это огромная честь для нас. Я всегда говорю ребятам, что это вершина – когда есть цель попасть в сборную. После этого растет ваша стоимость. Кроме того, это улучшает имидж клуба.

Мне нравится конкуренция между Владиславом Велетнем и Алексеем Гуцуляком. Я не скажу, что есть эгоизм или недовольство. Когда они потом посмотрят, то заметят, что имеют примерно одно и то же игровое время. Кто-то отдыхает, кто-то играет – это, мне кажется, правильный подход.

У Гуцуляка своеобразная манера... Если смотреть и не знать его, можно подумать, что он слишком расслаблен. Однако та критика, которая была в его сторону – он ее нивелирует игрой за сборную. Он усердно работает, но у него очень высокий потенциал.

Думаю, что какие-то моменты, что у него истекает контракт, на него влияют. Потому что для игрока это прежде всего стабильность, когда он спокойно работает. Сейчас все в процессе, он нам нужен, идут переговоры, поэтому это уже зависит от клуба, как они договорятся», – рассказал Ротань.

В нынешнем сезоне Гуцуляк провел 13 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт 27-летнего футболиста заканчивается в июне 2026 года.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Руслан Ротань Алексей Гуцуляк продление контракта
Николай Титюк Источник: YouTube
