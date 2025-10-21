Украинский тренер отправился в Африку, чтобы найти легионеров для клуба УПЛ
Николай Цымбал просмотрит перспективных игроков для житомирского «Полесья»
Житомирское «Полесье» продолжает искать талантливых и перспективных легионеров, чтобы усилить команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщила Sport Arena.
Бывший тренер «Миная» и ЮКСА Николай Цымбал отправился в Африку, чтобы найти качественных легионеров для команды Руслана Ротаня. Во время этой поездки 41-летний специалист просмотрит игроков, которые могли бы усилить житомирскую команду.
В нынешнем сезоне «Полесье» набрало 16 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Отставание от лидера – криворожского «Кривбасса» – составляет три очка.
В ближайшем поединке, который состоится 25 октября, подопечные Ротаня сыграют на выезде против киевской «Оболони». «Волки» вылетели из Лиги конференций и Кубка Украины, поэтому все усилия сосредоточили на Премьер-лиге.
