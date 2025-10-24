«Не забывайте, он вернулся». Забарный услышал предупреждение после игры ЛЧ
Лоран Перрен – о месте Ильи в клубе
Известный французский журналист Лоран Перрен высказался о защите «ПСЖ» и назвал место в команде для Ильи Забарного.
«Вопрос о Забарном возникает после его последних неудачных матчей, но не стоит забывать о возвращении Маркиньоса. Пара Маркиньос-Пачо – одна из лучших в мире.
Хотя некоторые в клубе сомневаются в бразильце, это неправильно и неуважительно по отношению к его таланту. Такие сомнения стоит оставить тем, кто не разбирается в футболе или любит скандалы. Пачо уже признан лучшим левым центральным защитником мира.
Что касается запасных, Эрнандес – надежный игрок, Бералдо – достойный для Лиги 1, а Забарному нужно приспособиться к новому стилю и среде. У него большой потенциал, и он уже начинает находить свое место в команде», – сказал журналист.
