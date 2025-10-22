Бразилия22 октября 2025, 14:59 |
Бразильский футболист погиб в 21 год, врезавшись на мотоцикле в корову
Антони Илано погиб
Бразильский футболист Антони Илано, выступавший за молодежную команду «Пиауи», отошел в вечность. Ему было всего 20 лет. Об этом пишет The Sun.
По информации источника, футболист попал в смертельное ДТП. Авария произошла утром 20 октября, когда спортсмен уезжал домой после празднования дня рождения своего отца.
Сообщается, что автомобиль игрока столкнулся с вышедшей на дорогу коровой. Бразильская полиция подтвердила, что Илана погиб на месте происшествия, а обстоятельства столкновения остаются предметом расследования.
Читайте также:ФОТО. 18-летний сенегальский вратарь был похищен и убит
Комментарии 1
Почему-то больше всего жалко корову
