  4. Бразильский футболист погиб в 21 год, врезавшись на мотоцикле в корову
Бразилия
22 октября 2025, 14:59
Бразильский футболист Антони Илано, выступавший за молодежную команду «Пиауи», отошел в вечность. Ему было всего 20 лет. Об этом пишет The Sun.

По информации источника, футболист попал в смертельное ДТП. Авария произошла утром 20 октября, когда спортсмен уезжал домой после празднования дня рождения своего отца.

Сообщается, что автомобиль игрока столкнулся с вышедшей на дорогу коровой. Бразильская полиция подтвердила, что Илана погиб на месте происшествия, а обстоятельства столкновения остаются предметом расследования.

смерть
Олег Вахоцкий Источник: The Sun
Dynamo1927
Почему-то больше всего жалко корову
