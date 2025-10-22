Бразильский футболист погиб в 21 год, врезавшись на мотоцикле в корову

Бразильский футболист Антони Илано, выступавший за молодежную команду «Пиауи», отошел в вечность. Ему было всего 20 лет. Об этом пишет The Sun.

По информации источника, футболист попал в смертельное ДТП. Авария произошла утром 20 октября, когда спортсмен уезжал домой после празднования дня рождения своего отца.

Сообщается, что автомобиль игрока столкнулся с вышедшей на дорогу коровой. Бразильская полиция подтвердила, что Илана погиб на месте происшествия, а обстоятельства столкновения остаются предметом расследования.