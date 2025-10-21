ФОТО. 18-летний сенегальский вратарь был похищен и убит

Безжизненное тело сенегальского вратаря Шейха Туре (18 лет) было найдено в Гане после того, как его объявили похищенным.

По данным сенегальского посольства и местных властей, молодой футболист стал жертвой преступной сети. Предположительно, похитители требовали от семьи крупный выкуп.

Туре выступал за клуб «Esprit Foot Yeumbeul» и, по версии следствия, был обманут и похищен группой аферистов, которые убедили его, что для него подготовлена пробная тренировка в профессиональном клубе. После этого юного вратаря захватили и использовали как заложника, требуя деньги за его освобождение.

Власти Ганы продолжают расследование, чтобы установить точную причину смерти, а представители сенегальского посольства оказывают содействие.

«Министерство выражает глубочайшие соболезнования семье и заверяет, что сделает все возможное для полного расследования дела», – говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Сенегала.