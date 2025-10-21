Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. 18-летний сенегальский вратарь был похищен и убит
Другие новости
21 октября 2025, 05:05 |
227
0

ФОТО. 18-летний сенегальский вратарь был похищен и убит

Шейх Туре был найден мертвым

21 октября 2025, 05:05 |
227
0
ФОТО. 18-летний сенегальский вратарь был похищен и убит
Instagram. Шейх Туре

Безжизненное тело сенегальского вратаря Шейха Туре (18 лет) было найдено в Гане после того, как его объявили похищенным.

По данным сенегальского посольства и местных властей, молодой футболист стал жертвой преступной сети. Предположительно, похитители требовали от семьи крупный выкуп.

Туре выступал за клуб «Esprit Foot Yeumbeul» и, по версии следствия, был обманут и похищен группой аферистов, которые убедили его, что для него подготовлена пробная тренировка в профессиональном клубе. После этого юного вратаря захватили и использовали как заложника, требуя деньги за его освобождение.

Власти Ганы продолжают расследование, чтобы установить точную причину смерти, а представители сенегальского посольства оказывают содействие.

«Министерство выражает глубочайшие соболезнования семье и заверяет, что сделает все возможное для полного расследования дела», – говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Сенегала.

По теме:
ФОТО. Сын известного футболиста трагически погиб. Ему было только 21
ФОТО. «Я вернулся с того света» – футболист рассказал, что умер
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
фото смерть
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20 октября 2025, 06:23 19
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей

9-й тур Украинской Премьер-лиги завершится 20 октября

Клуб из деревни с 1500 жителями сенсационно стал чемпионом Швеции
Футбол | 20 октября 2025, 22:27 7
Клуб из деревни с 1500 жителями сенсационно стал чемпионом Швеции
Клуб из деревни с 1500 жителями сенсационно стал чемпионом Швеции

Команда Мьельбю получила право сыграть в квалификации Лиги чемпионов

Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Футбол | 20.10.2025, 09:10
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
ВИДЕО. Жена Зинченко отпраздновала ДР в Барселоне. Без мужа
Футбол | 21.10.2025, 03:53
ВИДЕО. Жена Зинченко отпраздновала ДР в Барселоне. Без мужа
ВИДЕО. Жена Зинченко отпраздновала ДР в Барселоне. Без мужа
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20.10.2025, 07:02
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 4
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
20.10.2025, 07:22 1
Бокс
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Ферстаппен блестяще выиграл Гран-при США, Пиастри вне подиума
Ферстаппен блестяще выиграл Гран-при США, Пиастри вне подиума
20.10.2025, 00:05 5
Авто/мото
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем