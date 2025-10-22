СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 октября

В среду, 23 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Айнтрахт Ф – Ливерпуль

5.20 – 4.85 – 1.62

22:00 Бавария – Брюгге

1.18 – 9.10 – 18.00

22:00 Реал Мадрид – Ювентус

1.53 – 4.90 – 6.32

22:00 Аякс – Челси

1.30 – 6.57 – 10.90

22:00 Монако – Тоттенхэм

3.13 – 3.66 – 2.37

