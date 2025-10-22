Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 октября 2025, 14:24 | Обновлено 22 октября 2025, 14:28
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Айнтрахт Ф – Ливерпуль

Ggbet 5.20 – 4.85 – 1.62

22:00 Бавария – Брюгге

Ggbet 1.18 – 9.10 – 18.00

22:00 Реал Мадрид – Ювентус

Ggbet 1.53 – 4.90 – 6.32

22:00 Аякс – Челси

Ggbet 1.30 – 6.57 – 10.90

22:00 Монако – Тоттенхэм

Ggbet 3.13 – 3.66 – 2.37

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

