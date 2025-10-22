РЫБАК: «Соперник Динамо – непростая команда. Высокие и фактурные парни»

Защитник «Динамо» U-19 Алексей Рыбак рассказал о своих ожиданиях от первого матча 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26 против шведского клуба «Броммапойкарна»:

– Наша команда в хорошем состоянии, мы приехали в Польшу, пообедали, отдохнули. Думаю, нам хватило времени, чтобы восстановиться после дороги. Я восстанавливаюсь после травмы, понемногу набираю форму, все хорошо.

– «Броммапойкарна» – сильная скандинавская команда с крепкими, высокими футболистами. Насколько готовы именно к этому сопернику?

– Думаю, процентов на 70. Мы смотрели их игру перед выездом на матч. Видно, что это действительно непростая команда, в их составе высокие, фактурные ребята. Во вторник еще проведем тренировку и посмотрим, насколько готовы.

– Как вы считаете, станет ли для соперника преимуществом тот факт, что они один матч играют в гостях, а другой – дома, тогда как «Динамо» по сути оба матча проводит на выезде?

– Не знаю, думаю. Нашей команде все равно, где играть. Мы одинаково будем выкладываться на все 100%, чтобы добиться результата.

– Что, по вашему мнению, является ключевым в таких двухматчевых противостояниях?

– Считаю, самое главное – отдать все свои силы на поле в обоих матчах, сыграть с максимальной самоотдачей на протяжении всех 180 минут.

– Насколько хорошо в команде адаптировались молодые ребята? Готовы ли они к турниру такого уровня?

– Думаю, готовы. Мы, старшие ребята 2006 и 2007 годов рождения, разговариваем с ними, помогаем им лучше адаптироваться. Думаю, все будет хорошо.