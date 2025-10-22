Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 14:07 |
2743
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»

Именитый украинский тренер прокомментировал результаты и проблемы «бело-синих»

22 октября 2025, 14:07 |
2743
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал результаты киевского «Динамо» в нынешнем сезоне, а также оценил проблемы «бело-синих».

В четверг, 23 октября, подопечные Александра Шовковского сыграют в матче второго тура Лиги конференций против турецкого «Самсунспора». На данный момент у «бело-синих» нет зачетных баллов в основном этапе еврокубков.

– Мирон Богданович, проблемы отечественного гранда продолжаются. В чемпионате «Динамо» не может выиграть пять матчей подряд. Что делать?

– Я не знаю, что происходит с командой, которая в первом тайме играет, а во втором – пропускает. Конечно, дело тренеров, но особенно футболистов, разобраться в этой ситуации. Действительно, эта неудачная полоса киевской команды затянулась. Впрочем, еврокубковая история это другая история. Нужно постараться учесть ошибки, ведь на кону не только имидж клуба, но и всей Украины.

– По вашему тренерскому опыту, можете предположить, почему у «бело-синих» такая игра и результаты?

– Со стороны выглядит, что команда дружеская, но все равно что-то, на мой взгляд, не так внутри коллектива. Мне кажется, нужно дать полное доверие наставнику, поскольку он отвечает за результат.

Если кто-то подливает масла в огонь или не тянет, то такого игрока нужно убирать из «Динамо», поскольку если кризис затянется, то будет еще хуже. Однако, опять же, это только мои предположения. В прошлом году в чемпионате все же было нормально, «бело-синие» стали чемпионами, а сейчас что-то нарушилось, – сказал Маркевич.

По теме:
Имад АШУР: «Я бы не дожил до первого матча, поэтому поставил это табу»
ФОТО. Россияне изуродовали тренировочную базу клуба УПЛ в Киеве
Назван стартовый состав Динамо U-19 на игру против шведского клуба в ЮЛУ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Лига конференций Самсунспор Самсунспор - Динамо Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник: Meta.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
Футбол | 22 октября 2025, 07:15 35
Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского

У клуба вообще нет кандидатов на замену тренеру

Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Футбол | 21 октября 2025, 19:02 5
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах

Главный тренер «Карпат» не должен расстраивать боссов

Георгий СУДАКОВ: «После Украины это невероятно. Мурашки по коже»
Футбол | 22.10.2025, 14:35
Георгий СУДАКОВ: «После Украины это невероятно. Мурашки по коже»
Георгий СУДАКОВ: «После Украины это невероятно. Мурашки по коже»
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Футбол | 21.10.2025, 23:55
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Без Ярмоленко и Ко. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги конференций
Футбол | 21.10.2025, 18:25
Без Ярмоленко и Ко. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги конференций
Без Ярмоленко и Ко. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
21.10.2025, 00:09
Бокс
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
22.10.2025, 02:41 1
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 32
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем