Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал результаты киевского «Динамо» в нынешнем сезоне, а также оценил проблемы «бело-синих».

В четверг, 23 октября, подопечные Александра Шовковского сыграют в матче второго тура Лиги конференций против турецкого «Самсунспора». На данный момент у «бело-синих» нет зачетных баллов в основном этапе еврокубков.

– Мирон Богданович, проблемы отечественного гранда продолжаются. В чемпионате «Динамо» не может выиграть пять матчей подряд. Что делать?

– Я не знаю, что происходит с командой, которая в первом тайме играет, а во втором – пропускает. Конечно, дело тренеров, но особенно футболистов, разобраться в этой ситуации. Действительно, эта неудачная полоса киевской команды затянулась. Впрочем, еврокубковая история это другая история. Нужно постараться учесть ошибки, ведь на кону не только имидж клуба, но и всей Украины.

– По вашему тренерскому опыту, можете предположить, почему у «бело-синих» такая игра и результаты?

– Со стороны выглядит, что команда дружеская, но все равно что-то, на мой взгляд, не так внутри коллектива. Мне кажется, нужно дать полное доверие наставнику, поскольку он отвечает за результат.

Если кто-то подливает масла в огонь или не тянет, то такого игрока нужно убирать из «Динамо», поскольку если кризис затянется, то будет еще хуже. Однако, опять же, это только мои предположения. В прошлом году в чемпионате все же было нормально, «бело-синие» стали чемпионами, а сейчас что-то нарушилось, – сказал Маркевич.