Усман ДЕМБЕЛЕ: «Отличное выступление. Главное – ПСЖ на вершине таблицы»

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле прокомментировал разгромную победу над Байером (7:2) в матче 3-го тура Лиги чемпионов:

«Очень классное выступление. Три матча – три победы, и самое главное, что мы на вершине таблицы Лиги чемпионов УЕФА. Мы знаем, что предстоят сложные матчи, но продолжим бороться, чтобы завершить среди первых восьми.

Мы очень хорошо начали эту кампанию, особенно учитывая, каким тяжелым был прошлый сезон. Мы в хорошей позиции и надеемся продолжить в том же духе.

Мой 100-й матч за клуб? Я очень счастлив, хочу сыграть еще больше. Буду делать все, чтобы принести успех Парижу.

Следующий матч против Баварии? Это большая команда. Мы встречались с ней в прошлом году – и в Лиге чемпионов УЕФА, и на клубном чемпионате мира ФИФА. Это будет сложный матч».