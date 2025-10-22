Феноменальное достижение. Холанд забил в 12 матчах подряд

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил в 12-м матче подряд. На этот раз форвард отличился в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Норвежец тем самым продолжил свою феноменальную голевую серию: в 12 матчах подряд во всех турнирах он забил 22 гола и отдал 3 результативные передачи.

Результативная серия Эрлинга Холанда:

Вильярреал – Манчестер Сити – 0:2 – гол

Манчестер Сити – Эвертон – 2:0 – дубль

Норвегия – Израиль – 5:0 – хет-трик

Брентфорд – Манчестер Сити – 0:1 – гол

Монако – Манчестер Сити – 2:2 – дубль

Манчестер Сити – Бернли – 5:1 – дубль и ассист

Арсенал – Манчестер Сити – 1:1 – гол

Манчестер Сити – Наполи – 2:0 – гол

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:0 – дубль

Норвегия – Молдова – 11:1 – пять голов и два ассиста

Норвегия – Финляндия – 1:0 – гол

Брайтон – Манчестер Сити – 2:1 – гол

Отметим, что в этом сезоне на счету Эрлинга уже 24 гола и 3 ассиста в 14 матчах во всех турнирах.

Все матчи Эрлинга Холанда в текущем сезоне