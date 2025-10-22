Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Феноменальное достижение. Холанд забил в 12 матчах подряд
Англия
22 октября 2025, 01:07 | Обновлено 22 октября 2025, 03:19
444
1

Феноменальное достижение. Холанд забил в 12 матчах подряд

Норвежский бомбардир не замечает соперников

22 октября 2025, 01:07 | Обновлено 22 октября 2025, 03:19
444
1 Comments
Феноменальное достижение. Холанд забил в 12 матчах подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил в 12-м матче подряд. На этот раз форвард отличился в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Норвежец тем самым продолжил свою феноменальную голевую серию: в 12 матчах подряд во всех турнирах он забил 22 гола и отдал 3 результативные передачи.

Результативная серия Эрлинга Холанда:

  • Вильярреал – Манчестер Сити – 0:2 – гол
  • Манчестер Сити – Эвертон – 2:0 – дубль
  • Норвегия – Израиль – 5:0 – хет-трик
  • Брентфорд – Манчестер Сити – 0:1 – гол
  • Монако – Манчестер Сити – 2:2 – дубль
  • Манчестер Сити – Бернли – 5:1 – дубль и ассист
  • Арсенал – Манчестер Сити – 1:1 – гол
  • Манчестер Сити – Наполи – 2:0 – гол
  • Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:0 – дубль
  • Норвегия – Молдова – 11:1 – пять голов и два ассиста
  • Норвегия – Финляндия – 1:0 – гол
  • Брайтон – Манчестер Сити – 2:1 – гол

Отметим, что в этом сезоне на счету Эрлинга уже 24 гола и 3 ассиста в 14 матчах во всех турнирах.

Все матчи Эрлинга Холанда в текущем сезоне

По теме:
12 голов – это много. Реакция Нико Ковача на результативную игру Боруссии Д
Каспер ЮЛЬМАНД: «Это очень больно. Проиграть 2:7 – это крайне неприятно»
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Отличное выступление. Главное – ПСЖ на вершине таблицы»
Эрлинг Холанд Лига чемпионов Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Норвегии по футболу статистика Манчестер Сити Вильярреал
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Футбол | 21 октября 2025, 17:26 55
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов

Николай Шапаренко может перебраться в Европу

Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Бокс | 21 октября 2025, 08:13 3
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы

Александр продолжает радовать болельщиков

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 21.10.2025, 23:59
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Футбол | 21.10.2025, 08:42
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Барселона запланировала шокирующий обмен. Звезда может перебраться в Мадрид
Футбол | 22.10.2025, 04:02
Барселона запланировала шокирующий обмен. Звезда может перебраться в Мадрид
Барселона запланировала шокирующий обмен. Звезда может перебраться в Мадрид
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Сколько ему ещё нужно забивать в матчах подряд, чтобы установить мировой рекорд? Еще 30-35?
Ответить
-1
Популярные новости
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 123
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем