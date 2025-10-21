ВИДЕО. Нокаут для Атлетико. Арсенал забил четыре гола в Лиге чемпионов
«Канониры» повели в счете 4:0
Во вторник, 21 октября, в рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов встречаются лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико».
Матч проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало — в 22:00 по киевскому времени.
Первый там завершился в сухую ничью, а вот во втором началось веселье. Хозяева за короткий промежуток времени забили четыре гола!
На 57-й минуте бразилец Габриэл открыл счет в матче. На 64-й минуте отличился Мартинелли, а через три минуты гол на свой счет записал Дьекереш. Шведу удалось оформить дубль на 70-й минуте.
