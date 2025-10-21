Шоу на Эмирейтс. Известны составы на матч Лиги чемпионов Арсенал – Атлетико
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени
Во вторник, 21 октября, лондонский «Арсенал» примет мадридский «Атлетико» в матче 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов.
Игра состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч.
«Арсенал»: Райя, Салиба, Габриэл Магальяйнс, Тимбер, Льюис-Скелли, Эзе, Райс, Субименди, Сака, Дьёкереш, Мартинелли.
«Атлетико»: Облак, Льоренте, Ле Норман, Хименес, Коке, Ганцко, Альварес, Барриос, Симеоне, Гонсалес, Сёрлот.
