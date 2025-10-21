Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шоу на Эмирейтс. Известны составы на матч Лиги чемпионов Арсенал – Атлетико
Лига чемпионов
21 октября 2025, 21:24
Шоу на Эмирейтс. Известны составы на матч Лиги чемпионов Арсенал – Атлетико

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени

Шоу на Эмирейтс. Известны составы на матч Лиги чемпионов Арсенал – Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

Во вторник, 21 октября, лондонский «Арсенал» примет мадридский «Атлетико» в матче 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

Игра состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч.

«Арсенал»: Райя, Салиба, Габриэл Магальяйнс, Тимбер, Льюис-Скелли, Эзе, Райс, Субименди, Сака, Дьёкереш, Мартинелли.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Ле Норман, Хименес, Коке, Ганцко, Альварес, Барриос, Симеоне, Гонсалес, Сёрлот.

Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Лига чемпионов стартовые составы
