Шоу на Эмирейтс. Известны составы на матч Лиги чемпионов Арсенал – Атлетико

Во вторник, 21 октября, лондонский «Арсенал» примет мадридский «Атлетико» в матче 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

Игра состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч.

«Арсенал»: Райя, Салиба, Габриэл Магальяйнс, Тимбер, Льюис-Скелли, Эзе, Райс, Субименди, Сака, Дьёкереш, Мартинелли.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Ле Норман, Хименес, Коке, Ганцко, Альварес, Барриос, Симеоне, Гонсалес, Сёрлот.