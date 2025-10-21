Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Пафоса в матче с Кайратом побил антирекорд Кучера в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
21 октября 2025, 20:31 | Обновлено 21 октября 2025, 20:37
1512
0

Игрок Пафоса в матче с Кайратом побил антирекорд Кучера в Лиге чемпионов

Жуан Коррея вышел в стартовом составе, но провел на поле всего три минуты и три секунды

Getty Images/Global Images Ukraine. Жуан Коррея

Игрок кипрского «Пафоса» Жуан Коррея установил антирекорд в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Кайрата», который проходит 21 октября.

29-летний футболист из Кабо-Верде вышел в стартовом составе гостей, провел на поле три минуты и три секунды, после чего увидел перед собой красную карточку.

Это самое быстро удаление в истории Лиги чемпионов – предыдущий рекорд принадлежал защитнику донецкого «Шахтера» Александру Кучеру. Украинский футболист покинул поле через три минуты и 59 секунд в 2015 году, когда «горняки» играли против немецкой «Баварии».

После двух сыгранных туров «Пафос» набрал один балл – кипрская команды уступила как раз «Баварии» (1:5) и сыграла вничью с греческим «Олимпиакосом» (0:0). «Кайрат» потерпел два разгромных поражения – от мадридского «Реала» 0:5 и лиссабонского «Спортинга» (1:4).

Самые быстрые удаления в истории Лиги чемпионов:

Лига чемпионов Кайрат Алматы Пафос Александр Кучер антирекорд удаление (красная карточка)
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
