Игрок Пафоса в матче с Кайратом побил антирекорд Кучера в Лиге чемпионов
Жуан Коррея вышел в стартовом составе, но провел на поле всего три минуты и три секунды
Игрок кипрского «Пафоса» Жуан Коррея установил антирекорд в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Кайрата», который проходит 21 октября.
29-летний футболист из Кабо-Верде вышел в стартовом составе гостей, провел на поле три минуты и три секунды, после чего увидел перед собой красную карточку.
Это самое быстро удаление в истории Лиги чемпионов – предыдущий рекорд принадлежал защитнику донецкого «Шахтера» Александру Кучеру. Украинский футболист покинул поле через три минуты и 59 секунд в 2015 году, когда «горняки» играли против немецкой «Баварии».
После двух сыгранных туров «Пафос» набрал один балл – кипрская команды уступила как раз «Баварии» (1:5) и сыграла вничью с греческим «Олимпиакосом» (0:0). «Кайрат» потерпел два разгромных поражения – от мадридского «Реала» 0:5 и лиссабонского «Спортинга» (1:4).
Самые быстрые удаления в истории Лиги чемпионов:
📊 Najszybsze czerwone kartki w historii Ligi Mistrzów:— Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) October 21, 2025
🟥 Joao Correia (Kajrat vs PAFOS, 2025) - 3:03' 🆕
🟥 Ołeksandr Kuczer (Bayern vs SZACHTAR, 2015) - 3:59'
🟥 Valerien Ismael (Inter vs WERDER, 2004) - 5:52' pic.twitter.com/8zUbfurqcM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Трабзонспор» считает 23-летнего Арсения Батагова одним из лидеров команды
Сергей Лапин рассказал, что Александр будет драться с победителем пары Уордли – Паркер