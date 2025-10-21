Ливерпуль определился с заменой Салаху. Трансфер может состояться уже зимой

Ганский вингер «Борнмута» Антуан Семеньо привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает The i Paper Sport.

По информации источника, английский гранд рассматривает 24-летнего футболиста как замену Мохамеду Салаху. «Красные» могут попробовать подписать Антуана уже зимой. В «Борнмуте» понимают, что перед ними стоит сложная задача удержать Семеньо.

В текущем сезоне Антуан Семеньо провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» намерен подписать полузащитника «Реала».