80 миллионов евро. Ливерпуль намерен подписать полузащитника Реала
Внимание английского гранда привлекает Эдуардо Камавинга
Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, английский клуб следит за ситуацией вокруг 22-летнего футболиста и готов заплатить за француза 80 миллионов евро. В Мадриде с Камавингой расставаться ен намерены.
На счету Эдуардо Камавинги в текущем сезоне 4 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отличился 1 голом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» может уже зимой попрощаться с игроком атаки.
