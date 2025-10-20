Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  80 миллионов евро. Ливерпуль намерен подписать полузащитника Реала
Англия
20 октября 2025, 23:48 | Обновлено 20 октября 2025, 23:49
80 миллионов евро. Ливерпуль намерен подписать полузащитника Реала

Внимание английского гранда привлекает Эдуардо Камавинга

80 миллионов евро. Ливерпуль намерен подписать полузащитника Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб следит за ситуацией вокруг 22-летнего футболиста и готов заплатить за француза 80 миллионов евро. В Мадриде с Камавингой расставаться ен намерены.

На счету Эдуардо Камавинги в текущем сезоне 4 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отличился 1 голом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может уже зимой попрощаться с игроком атаки.

Ливерпуль Реал Мадрид Эдуардо Камавинга трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
