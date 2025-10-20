Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 октября 2025, 22:40 | Обновлено 20 октября 2025, 23:12
Решение принято. Реал может уже зимой попрощаться с игроком атаки

Эндрик намерен уйти в аренду

20 октября 2025, 22:40 | Обновлено 20 октября 2025, 23:12
Решение принято. Реал может уже зимой попрощаться с игроком атаки
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик может покинуть клуб. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 19-летний футболист может покинуть испанский гранд. Эндрик хочет получать игровую практику. Формат желаемой бразильцем сделки – аренда.

В текущем сезоне Эндрик не провел на поле ни одной минуты. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может совершить два супертрансфера.

Реал Мадрид Эндрик трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Chiringuito TV
