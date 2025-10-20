Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 350 миллионов евро. Реал может совершить два супертрансфера
Испания
20 октября 2025, 10:29 | Обновлено 20 октября 2025, 10:30
817
1

350 миллионов евро. Реал может совершить два супертрансфера

Мадрид могут покинуть Родриго и Винисиус

20 октября 2025, 10:29 | Обновлено 20 октября 2025, 10:30
817
1 Comments
350 миллионов евро. Реал может совершить два супертрансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус и Родриго

Мадридский «Реал» может попрощаться с двумя суперзвездами летом. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд может попрощаться с Родриго и Винисиусом. Первым интересуются сразу несколько европейских грандов, а вторым – в Английской Премьер-лиге и чемпионате Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Родриго провел девять матчей на клубном уровне, в котором отличился двумя ассистами. На счету Винисиуса 11 матчей, в которых он забил пять голов и отдал четыре ассиста.

Ранее сообщалось о том, что легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у «Реала».

По теме:
Экс-хавбека Реала госпитализировали с инсультом
Хаби АЛОНСО: «Такие ситуации не должны происходить»
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Родриго Гоес трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань рассказал, почему помощник Турана показал ему средний палец
Футбол | 20 октября 2025, 04:02 3
Ротань рассказал, почему помощник Турана показал ему средний палец
Ротань рассказал, почему помощник Турана показал ему средний палец

Тренер «Полесья» считает это обычными эмоциями

Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Футбол | 19 октября 2025, 16:13 24
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций

Шапаренко, Дубинчак, Тымчик, Биловар и Торрес продолжают восстанавливаться после травм

Консорциум из ОАЭ хочет выкупить МЮ. Послом заявки хотят видеть Кантона
Футбол | 20.10.2025, 10:55
Консорциум из ОАЭ хочет выкупить МЮ. Послом заявки хотят видеть Кантона
Консорциум из ОАЭ хочет выкупить МЮ. Послом заявки хотят видеть Кантона
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Футбол | 20.10.2025, 03:59
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Футбол | 19.10.2025, 12:19
Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Ну Вінісіус якось краще виглядає по ствтистиці
Ответить
+1
Популярные новости
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 12
Бокс
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 24
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
18.10.2025, 23:37 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем