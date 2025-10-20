350 миллионов евро. Реал может совершить два супертрансфера
Мадрид могут покинуть Родриго и Винисиус
Мадридский «Реал» может попрощаться с двумя суперзвездами летом. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд может попрощаться с Родриго и Винисиусом. Первым интересуются сразу несколько европейских грандов, а вторым – в Английской Премьер-лиге и чемпионате Саудовской Аравии.
В текущем сезоне Родриго провел девять матчей на клубном уровне, в котором отличился двумя ассистами. На счету Винисиуса 11 матчей, в которых он забил пять голов и отдал четыре ассиста.
Ранее сообщалось о том, что легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у «Реала».
