350 миллионов евро. Реал может совершить два супертрансфера

Мадридский «Реал» может попрощаться с двумя суперзвездами летом. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд может попрощаться с Родриго и Винисиусом. Первым интересуются сразу несколько европейских грандов, а вторым – в Английской Премьер-лиге и чемпионате Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Родриго провел девять матчей на клубном уровне, в котором отличился двумя ассистами. На счету Винисиуса 11 матчей, в которых он забил пять голов и отдал четыре ассиста.

Ранее сообщалось о том, что легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у «Реала».