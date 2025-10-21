Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд отреагировал на уверенную игру Ярмолюка в чемпионате Англии
Англия
21 октября 2025, 18:37 |
830
0

Брентфорд отреагировал на уверенную игру Ярмолюка в чемпионате Англии

Украинский полузащитник помог команде одолеть «Вест Хэм» со счетом 2:0

21 октября 2025, 18:37 |
830
0
Брентфорд отреагировал на уверенную игру Ярмолюка в чемпионате Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В понедельник, 20 октября, состоялся матч восьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Вест Хэм» и «Брентфорд». Гости одолели соперника со счетом 2:0.

В составе победителей с первых минут на поле вышел полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк, который в очередной раз провел уверенную игру и собрал позитивные отзывы в британской прессе.

«Егору Ярмолюку всего 21 год», – отреагировала клубная пресс-служба после победы в Лондоне.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел десять матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт Егора истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.

После восьми сыгранных туров «Брентфорд» набрал десять баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. В ближайшенм матче, который состоится 25 октября, команда Кейта Эндрюса сыграет против «Ливерпуля».

По теме:
ФОТО. Холанд купил суперкар за 250 тысяч. У игрока коллекция на 10+ млн
Финишная прямая. Арсенал готовит для Тимбера контракт до 2030 года
ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер Зинченко. Ноттингем определился с наставником
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм Брентфорд Егор Ярмолюк
Николай Титюк Источник: ФК Брентфорд
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный тренер Самсунспора очень лестно высказался о Динамо накануне матча
Футбол | 21 октября 2025, 17:29 52
Главный тренер Самсунспора очень лестно высказался о Динамо накануне матча
Главный тренер Самсунспора очень лестно высказался о Динамо накануне матча

Томас Райс считает киевлян командой уровня Лиги чемпионов

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Футбол | 21 октября 2025, 08:42 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Ямаль, Хейсен, Гави. Украинский игрок попал в символическую сборную Ла Лиги
Футбол | 21.10.2025, 19:07
Ямаль, Хейсен, Гави. Украинский игрок попал в символическую сборную Ла Лиги
Ямаль, Хейсен, Гави. Украинский игрок попал в символическую сборную Ла Лиги
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Бокс | 21.10.2025, 07:00
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Футбол | 21.10.2025, 10:12
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 26
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 37
Футбол
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
20.10.2025, 06:42
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем