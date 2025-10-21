Брентфорд отреагировал на уверенную игру Ярмолюка в чемпионате Англии

В понедельник, 20 октября, состоялся матч восьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Вест Хэм» и «Брентфорд». Гости одолели соперника со счетом 2:0.

В составе победителей с первых минут на поле вышел полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк, который в очередной раз провел уверенную игру и собрал позитивные отзывы в британской прессе.

«Егору Ярмолюку всего 21 год», – отреагировала клубная пресс-служба после победы в Лондоне.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел десять матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт Егора истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.

После восьми сыгранных туров «Брентфорд» набрал десять баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. В ближайшенм матче, который состоится 25 октября, команда Кейта Эндрюса сыграет против «Ливерпуля».