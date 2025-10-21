Брентфорд отреагировал на уверенную игру Ярмолюка в чемпионате Англии
Украинский полузащитник помог команде одолеть «Вест Хэм» со счетом 2:0
В понедельник, 20 октября, состоялся матч восьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Вест Хэм» и «Брентфорд». Гости одолели соперника со счетом 2:0.
В составе победителей с первых минут на поле вышел полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк, который в очередной раз провел уверенную игру и собрал позитивные отзывы в британской прессе.
«Егору Ярмолюку всего 21 год», – отреагировала клубная пресс-служба после победы в Лондоне.
В нынешнем сезоне украинский футболист провел десять матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт Егора истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.
После восьми сыгранных туров «Брентфорд» набрал десять баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. В ближайшенм матче, который состоится 25 октября, команда Кейта Эндрюса сыграет против «Ливерпуля».
Yehor Yarmoliuk is only 21 years old. 😮💨— Brentford FC (@BrentfordFC) October 20, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Томас Райс считает киевлян командой уровня Лиги чемпионов
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET