Луис ЭНРИКЕ: «Байер подписал 20 новых игроков, у них новый тренер»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике пообщался с представителями СМИ накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Байера», который начнется 21 октября в 22:00 в Леверкузене:

«Старт «ПСЖ» в сезоне? Я считаю, что многие наши молодые игроки прибавили в уверенности и показали свое качество. Начало сезона оказалось сложным и очень необычным, ведь мы столкнулись с трудностями, с которыми обычно не сталкиваемся на этом этапе, но нам удалось проявить устойчивость.

Игроки, которые вернулись в состав? Мы очень рады, что они снова в команде – это очень важно и для меня как тренера, и для самих футболистов. Мы внимательно следим за тем, как они себя чувствуют на тренировках, это имеет большое значение, и посмотрим, как будет в матче.

Вильян Пачо? Мы подписали Вильяна Пачо, потому что хорошо его знали, тренерский штаб проделал большую работу в этом направлении. Я думаю, что он очень молод и еще может совершенствоваться во многих аспектах, но мы довольны. Он очень силен в защите и имеет тот менталитет, который нужен, чтобы делать разницу на поле. Мы все хотим, чтобы он продолжал двигаться в этом направлении.

Люка Шевалье? Я очень доволен Шевалье. Для меня он был лучшим вариантом. Когда мы подписываем игрока, мы всегда думаем о долгосрочной перспективе. Мне нравится его личность и то, что он показывает ее каждый день. Когда ты переходишь в клуб уровня «ПСЖ», нужно научиться определенным вещам. Мы полностью уверены, что он станет ключевым элементом этого клуба и этой команды на несколько лет вперед – настолько велика наша вера в него.

«Байер»? Мы будем стремиться играть в свой футбол, чтобы победить и сделать это заслуженно, хотя это будет непросто. «Байер» подписал 20 новых игроков и имеет нового тренера, поэтому эту команду сложно анализировать. Они обладают качеством и способны забивать, а также могут хорошо обороняться, используя довольно низкий блок и оказывая серьезное давление. Каждый матч создает свои ситуации, но мы спокойны и готовы к игре.

Задача команды на матч? Мы хотим набрать как можно больше очков, несмотря на очень сложную жеребьевку, и это будет отличный тест для обеих команд. Мы рады, что выиграли два предыдущих матча, но этот поединок будет другим».

ВИДЕО. Пресс-конференция Луиса Энрике перед игрой ПСЖ с Байером