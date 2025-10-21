Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла нашла игроков на усиление состава. Ведут переговоры
Украина. Первая лига
21 октября 2025, 17:26 | Обновлено 21 октября 2025, 17:43
358
0

Ворскла нашла игроков на усиление состава. Ведут переговоры

Куценко ждет усиления состава

21 октября 2025, 17:26 | Обновлено 21 октября 2025, 17:43
358
0
Ворскла нашла игроков на усиление состава. Ведут переговоры
ФК Ворскла

Наставник Ворсклы Валерий Куценко рассказал о желании усилить команду несколькими игроками. Клуб уже присмотрел нужных футболистов и готов подписывать контракты.

«Я говорю с руководством, со спортивным директором. Есть несколько игроков, к которым мы присматриваемся. Думаю, они бы нам помогли. Я надеюсь, что игроки, которых мы хотим подписать, усилят нашу игру».

«Наша задача на каждый матч – это победа», – сказал Куценко.

Ворскла в Первой лиге идет на 9-й позиции с 12 очками.

По теме:
Украинский футболист покинет Трабзонспор во время трансферного окна
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Названа дата и время матча Первой лиги, который не состоялся из-за тревоги
Ворскла Полтава Первая лига Украины Валерий Куценко трансферы
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Футбол | 21 октября 2025, 08:39 2
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины

Тернер «горняков» поздравил «сине-желтых» с победой над Азербайджаном

Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 21 октября 2025, 11:09 0
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком

Классика ЛЧ, испанская тактика в Лондоне, испытания для Особенного и Зинченко

«Золотой триумф» на Favbet
Мир азарта | 20.10.2025, 19:47
«Золотой триумф» на Favbet
«Золотой триумф» на Favbet
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Футбол | 21.10.2025, 17:14
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Футбол | 21.10.2025, 12:18
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 112
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 3
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем