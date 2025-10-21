Ворскла нашла игроков на усиление состава. Ведут переговоры

Наставник Ворсклы Валерий Куценко рассказал о желании усилить команду несколькими игроками. Клуб уже присмотрел нужных футболистов и готов подписывать контракты.

«Я говорю с руководством, со спортивным директором. Есть несколько игроков, к которым мы присматриваемся. Думаю, они бы нам помогли. Я надеюсь, что игроки, которых мы хотим подписать, усилят нашу игру».

«Наша задача на каждый матч – это победа», – сказал Куценко.

Ворскла в Первой лиге идет на 9-й позиции с 12 очками.