Финишная прямая. Арсенал готовит для Тимбера контракт до 2030 года
Лондонский клуб и звездный голландец практически договорились о новом соглашении
Руководство лондонского «Арсенала» все ближе к продлению контракта с ключевым игроком команды.
Согласно информации инсайдера Николо Скиро, 24-летний нидерландский защитник «канониров» Юрриен Тимбер близок к согласованию всех деталей нового трудового соглашения с клубом. Ожидается, что договор между сторонами будет рассчитан до лета 2030 года.
Действующее соглашение игрока с лондонцами истекает в июне 2028 года.
В сезоне-2025/26 Тимбер сыграл на клубном уровне в 10 матчах во всех турнирах, в его активе 2 забитых мяча и столько же результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость голландца – 60 миллионов евро.
🚨 Excl. - Jurriën #Timber is getting closer and closer to extend his contract with #Arsenal until 2030. #transfers #AFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 21, 2025
