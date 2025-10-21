Мюллер не исключил свой переход в Барселону

Бывший полузащитник «Баварии», а ныне клуба «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер предположил, что мог бы продолжить карьеру в «Барселоне» – под руководством Ханси Флика.

36-летний футболист не исключил вариант возобновления работы с немецким специалистом, который возглавлял и мюнхенский клуб, и сборную Германии.

«Если бы Ханси Флик, который меня очень хорошо знает, позвонил мне, при этом мне бы понравился проект «Барселоны», я мог бы представить себе что-то подобное (переход в каталонский клуб – Прим.ред.). «Барселона» – суперклуб, и ты знаешь, чего от тебя ждут», – передает слова Мюллера Barca Universal.

Мюллер всю карьеру провел в мюнхенской «Баварии». Летом 2025 года футболист перебрался в МЛС на правах свободного агента.

В начале октября этого года Мюллер забил свой 300-й гол в профессиональной карьере.