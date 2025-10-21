Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мюллер не исключил свой переход в Барселону
Испания
21 октября 2025, 10:50 |
371
0

Мюллер не исключил свой переход в Барселону

Тренер сине-гранатовых хорошо знает немецкого футболиста

21 октября 2025, 10:50 |
371
0
Мюллер не исключил свой переход в Барселону
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Томас Мюллер

Бывший полузащитник «Баварии», а ныне клуба «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер предположил, что мог бы продолжить карьеру в «Барселоне» – под руководством Ханси Флика.

36-летний футболист не исключил вариант возобновления работы с немецким специалистом, который возглавлял и мюнхенский клуб, и сборную Германии.

«Если бы Ханси Флик, который меня очень хорошо знает, позвонил мне, при этом мне бы понравился проект «Барселоны», я мог бы представить себе что-то подобное (переход в каталонский клуб – Прим.ред.). «Барселона» – суперклуб, и ты знаешь, чего от тебя ждут», – передает слова Мюллера Barca Universal.

Мюллер всю карьеру провел в мюнхенской «Баварии». Летом 2025 года футболист перебрался в МЛС на правах свободного агента.

В начале октября этого года Мюллер забил свой 300-й гол в профессиональной карьере.

По теме:
Барселона забила 200 голов при Флике
Коуч Барселоны: «Сейчас ситуация сложная, но наша цель всегда одна»
ФОТО. Сеск Фабрегас очень мило поздравил дочь. Она очень похожа на маму
Томас Мюллер Ханс-Дитер Флик Барселона Ванкувер Уайткэпс Major League Soccer (MLS)
Оксана Баландина Источник: Barca Universal
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Футбол | 21 октября 2025, 08:39 2
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины

Тернер «горняков» поздравил «сине-желтых» с победой над Азербайджаном

Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Бокс | 21 октября 2025, 07:00 1
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером

Трилогия против Фьюри – маловероятна

Пятая подряд ничья Динамо, Шахтер снова не забил Полесью, Кривбасс – лидер
Футбол | 21.10.2025, 10:43
Пятая подряд ничья Динамо, Шахтер снова не забил Полесью, Кривбасс – лидер
Пятая подряд ничья Динамо, Шахтер снова не забил Полесью, Кривбасс – лидер
WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
Теннис | 21.10.2025, 06:05
WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Футбол | 21.10.2025, 07:04
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 30
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 35
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем