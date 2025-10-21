Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин назвал главную проблему Судакова в Бенфике: «Просит помочь»
Португалия
21 октября 2025, 10:36 | Обновлено 21 октября 2025, 10:50
1321
5

Трубин назвал главную проблему Судакова в Бенфике: «Просит помочь»

Анатолий признался, что у Георгия есть некоторые проблемы с адаптацией

21 октября 2025, 10:36 | Обновлено 21 октября 2025, 10:50
1321
5 Comments
Трубин назвал главную проблему Судакова в Бенфике: «Просит помочь»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал об адаптации своего соотечественника Георгия Судакова в расположении орлов.

«Во-первых, он говорит, что очень доволен, потому что попал в самый лучший клуб Португалии и один из лучших в Европе. Также он говорит, что уровень здесь выше, чем раньше.

Так что он очень доволен и хочет отдать все этому клубу. Конечно, иногда он просит меня о помощи. В этом смысле я могу ему помочь и облегчить его адаптацию», – признался Трубин.

Судаков присоединился к Бенфике 31 августа 2025 года, и с тех пор отличился двумя голами и двумя ассистами в восьми матчах на клубном уровне.

По теме:
Трубин заговорил о болельщиках Бенфики перед матчем Лиги чемпионов
Ньюкасл – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Руй Кошта – о Судакове: «Это особый случай, потрясающий игрок»
Георгий Судаков Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Бенфика
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро
Футбол | 20 октября 2025, 16:13 5
Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро
Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро

«Горняки» не прочь окончательно попрощаться с Майконом

Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Футбол | 21 октября 2025, 06:23 11
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3

В тройку лучших команд входят Кривбасс, Шахтер и Динамо

«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Футбол | 21.10.2025, 00:59
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Коуч Барселоны: «Сейчас ситуация сложная, но наша цель всегда одна»
Футбол | 21.10.2025, 11:06
Коуч Барселоны: «Сейчас ситуация сложная, но наша цель всегда одна»
Коуч Барселоны: «Сейчас ситуация сложная, но наша цель всегда одна»
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Бокс | 20.10.2025, 22:33
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
u6464u
  якісь статті  на цьому сайті  з бодуна друкуються. 
Ответить
0
Prokop_Andriy
ну але добре що проблеми з адаптацією не впливають на його гру, він вкласно влився в колектив
Ответить
0
Dimaryz81
"Анатолій зізнався, що Анатолій має деякі проблеми з адаптацією".  Забавно получается
Ответить
0
Перець
Судаков заграв з 3 туру , а інвалід Бленуце до цих пір  адаптовувається
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 30
Футбол
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
19.10.2025, 12:51 4
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
20.10.2025, 07:22 1
Бокс
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем