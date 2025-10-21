Трубин назвал главную проблему Судакова в Бенфике: «Просит помочь»
Анатолий признался, что у Георгия есть некоторые проблемы с адаптацией
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал об адаптации своего соотечественника Георгия Судакова в расположении орлов.
«Во-первых, он говорит, что очень доволен, потому что попал в самый лучший клуб Португалии и один из лучших в Европе. Также он говорит, что уровень здесь выше, чем раньше.
Так что он очень доволен и хочет отдать все этому клубу. Конечно, иногда он просит меня о помощи. В этом смысле я могу ему помочь и облегчить его адаптацию», – признался Трубин.
Судаков присоединился к Бенфике 31 августа 2025 года, и с тех пор отличился двумя голами и двумя ассистами в восьми матчах на клубном уровне.
