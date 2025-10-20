Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руй Кошта – о Судакове: «Это особый случай, потрясающий игрок»
Португалия
20 октября 2025, 17:27 |
987
1

Руй Кошта – о Судакове: «Это особый случай, потрясающий игрок»

Президент «Бенфики» оценил трансфер украинца

20 октября 2025, 17:27 |
987
1 Comments
Руй Кошта – о Судакове: «Это особый случай, потрясающий игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта поделился мнением относительно украинского полузащитника команды Георгия Судакова.

«Бенфика» полностью поддерживает Судакова и готова помочь ему во всем. Несмотря на возраст, он уже очень зрелый человек. Все, что происходит в его стране, вероятно, сделало его еще более зрелым.

Мы очень внимательно относимся к потребностям игрока, стараясь помочь ему всем, чем можем. И мне кажется, он отреагировал на это очень хорошо. Он потрясающий игрок. Это особый случай.

Является ли этот трансфер рискованным? Мы понимаем, что сделали. Мы хорошо знаем этого игрока, как с точки зрения футбола, так и психологии. Мы им очень довольны, и он знает, что клуб его поддерживает», – цитирует Кошту O Jogo.

Ранее португальский журналист заявил, что у «Бенфики» будут большие трудности из-за травмы Судакова.

По теме:
Моуриньо раскритиковал Бенфику за игру, где Судаков отдал ассист
Он сделал ассист. Судаков получил высокую оценку за игру Бенфики в Кубке
Шавеш – Бенфика – 0:2. Видео голов и обзор. Ассист Судакова в Кубке
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков Руй Кошта (футболист)
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20 октября 2025, 07:02 1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»

Экс-футболист «Динамо» – о том, как о нем отзывался Йожеф Сабо

Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20 октября 2025, 08:02 5
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле

Александр может провести поединок в кулачных боях

Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Футбол | 20.10.2025, 17:41
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Футбол | 20.10.2025, 03:59
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Олег ФЕДОРЧУК – о финале ЧМ для Украины U-20 и проблемах турнира
Футбол | 20.10.2025, 18:33
Олег ФЕДОРЧУК – о финале ЧМ для Украины U-20 и проблемах турнира
Олег ФЕДОРЧУК – о финале ЧМ для Украины U-20 и проблемах турнира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
An124_Ukr
Згідний на всі 100% 
Судаков молодець ,) 
Ответить
0
Популярные новости
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 8
Футбол
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем