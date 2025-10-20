Руй Кошта – о Судакове: «Это особый случай, потрясающий игрок»

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта поделился мнением относительно украинского полузащитника команды Георгия Судакова.

«Бенфика» полностью поддерживает Судакова и готова помочь ему во всем. Несмотря на возраст, он уже очень зрелый человек. Все, что происходит в его стране, вероятно, сделало его еще более зрелым.

Мы очень внимательно относимся к потребностям игрока, стараясь помочь ему всем, чем можем. И мне кажется, он отреагировал на это очень хорошо. Он потрясающий игрок. Это особый случай.

Является ли этот трансфер рискованным? Мы понимаем, что сделали. Мы хорошо знаем этого игрока, как с точки зрения футбола, так и психологии. Мы им очень довольны, и он знает, что клуб его поддерживает», – цитирует Кошту O Jogo.

