Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Португальский журналист – о Судакове: «У Бенфики будут большие трудности»
Португалия
16 октября 2025, 17:47
0

Португальский журналист – о Судакове: «У Бенфики будут большие трудности»

Лауриндо Фильо обеспокоен травмой украинского полузащитника

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Журналист A Bola Лауриндо Фильо поделился мнением относительно травмы полузащитника лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова, которую тот получил в матче за сборную Украины:

«Мы можем считать это серьезной потерей, потому что Судаков, очевидно, сейчас является главным креативным игроком в составе «Бенфики», которая, как мы все знаем, испытывает огромный дефицит индивидуальной атакующей креативности.

И если в итоге украинец не сможет принять участие в матче с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов, тогда команда столкнется с огромными трудностями, потому что они потеряют игрока, который является их главным двигателем и мыслителем в атаке.

И глядя на те варианты, что остались в распоряжении Жозе Моуринью, трудно понять, кто мог бы заменить Судакова, потому что там нет игроков с похожим профилем с украинцем», – сказал Фильо в эфире A Bola TV.

По теме:
Стала известна заявка Бенфики на игру Кубка Португалии. Включен ли Судаков?
«Я не могу этого гарантировать». Моуриньо неприятно удивил Трубина
Кварцяный назвал главный минус вратаря сборной Украины
Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу травма A Bola
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
