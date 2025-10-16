Португальский журналист – о Судакове: «У Бенфики будут большие трудности»

Журналист A Bola Лауриндо Фильо поделился мнением относительно травмы полузащитника лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова, которую тот получил в матче за сборную Украины:

«Мы можем считать это серьезной потерей, потому что Судаков, очевидно, сейчас является главным креативным игроком в составе «Бенфики», которая, как мы все знаем, испытывает огромный дефицит индивидуальной атакующей креативности.

И если в итоге украинец не сможет принять участие в матче с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов, тогда команда столкнется с огромными трудностями, потому что они потеряют игрока, который является их главным двигателем и мыслителем в атаке.

И глядя на те варианты, что остались в распоряжении Жозе Моуринью, трудно понять, кто мог бы заменить Судакова, потому что там нет игроков с похожим профилем с украинцем», – сказал Фильо в эфире A Bola TV.