Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
15 октября 2025, 18:14 |
1701
0

Подан протест. Судаков оказался в центре скандала в матче с Порту

Все произошло на 77-й минуте встречи

Подан протест. Судаков оказался в центре скандала в матче с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков и Алан Варела

Лиссабонская «Бенфика» подала жалобу в Дисциплинарный комитет на действия полузащитника «Порту» Алана Варелы в матче 8-го тура чемпионата Португалии, сообщает O Jogo.

На 77-й минуте встречи 24-летний аргентинец грубо сзади сбил украинца Георгия Судакова, за что получил желтую карточку. «Бенфика» хочет обжаловать это решение арбитра и добиться дисквалификации для Варелы, поскольку тот не пытался играть в мяч и мог нанести травму сопернику.

Интересно, что жалоба лиссабонского клуба стала своего рода ответом для «Порту», который ранее также направил обращение в Дисциплинарный комитет с требованием рассмотреть агрессивное поведение в том же матче со стороны одноклубника украинца Вангелиса Павлидиса.

Видеообзор матча Порту – Бенфика (0:0)

удаление (красная карточка) дисквалификация Георгий Судаков чемпионат Португалии по футболу Бенфика Порту
