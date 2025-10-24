Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 07:02
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо

Тренер продолжит свою работу

24 октября 2025, 07:02 |
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Руководство киевского «Динамо» не планирует увольнять главного тренера Александра Шовковского.

Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что «Динамо» пока не рассматривает вопрос возможной отставки главного тренера. У руководства клуба нет кандидатов на замену, а главным аргументом в пользу наставника остается рекордная беспроигрышная серия – 41 матч подряд в УПЛ. Боссы киевлян считают, что ситуацию с результатами можно исправить.

Несмотря на это, ситуация внутри команды остается непростой. Журналист отметил, что наблюдаются проблемы в коммуникации между тренерским штабом и игроками, а также определенное психологическое напряжение, которое влияет на атмосферу в коллективе.

Ранее в УАФ объяснила, почему «Динамо» не пробивало пенальти в матче с «Зарей».

Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виктор Вацко
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
Xvalenok03
Похоже запасы динамовских сердец исчерпались. Уже и выбрать некого.
+1
Enthiran
Надо повторить. С Кривбассом, Шахтёром и Шахтёром.
0
