Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Тренер продолжит свою работу
Руководство киевского «Динамо» не планирует увольнять главного тренера Александра Шовковского.
Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что «Динамо» пока не рассматривает вопрос возможной отставки главного тренера. У руководства клуба нет кандидатов на замену, а главным аргументом в пользу наставника остается рекордная беспроигрышная серия – 41 матч подряд в УПЛ. Боссы киевлян считают, что ситуацию с результатами можно исправить.
Несмотря на это, ситуация внутри команды остается непростой. Журналист отметил, что наблюдаются проблемы в коммуникации между тренерским штабом и игроками, а также определенное психологическое напряжение, которое влияет на атмосферу в коллективе.
Ранее в УАФ объяснила, почему «Динамо» не пробивало пенальти в матче с «Зарей».
