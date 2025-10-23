Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. УАФ объяснила, почему Динамо не пробивало пенальти в матче с Зарей
Украина. Премьер лига
Главный эксперт по арбитражу Никола Риццоли прокомментировал игру рукой защитника хозяев

Заря – Динамо

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли поделился мнением об эпизоде, который случился в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Динамо» (1:1).

В конце первого тайма защитник луганского клуба пытался выбить мяч из собственной штрафной, но попал себе в руку. Несмотря на протесты футболистов «бело-синих», главный арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев.

«При завершении первого тайма защитник «Зари», игравший под номером 7, пытался помешать сопернику получить мяч, сыграл ногой, после чего тот отскочил, сменил траекторию и попал в правую руку.

Хотя рука футболиста была вытянутой, этот инцидент подпадает под алгоритм «мяч от собственной ноги тела игрока, а затем в руку с явным изменением направления движения мяча», что согласно правилам игры не является нарушением.

Поэтому арбитр правильно удержался от вмешательства и разрешил продолжить игру. По указанным причинам, видеоассистент провел молчаливую проверку момента», – сообщил Риццоли.

ВИДЕО. Комментарий Николы Риццоли о моменте с неназначеным пенальти в матче Заря- Динамо:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Динамо Киев Заря - Динамо Никола Риццоли Украинская ассоциация футбола Комитет арбитров УАФ видео
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
