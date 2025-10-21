Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОЛЕЙНИК – о чемпионской гонке УПЛ: «Болею за Динамо, ЛНЗ и Полесье»
Украина. Премьер лига
ОЛЕЙНИК – о чемпионской гонке УПЛ: «Болею за Динамо, ЛНЗ и Полесье»

Экс-игрок сборной Украины Денис Олейник заявил, что чемпионат стал очень интересным

Instagram. Денис Олейник

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник рассказал о чемпионской гонке в Украинской Премьер-лиге. Денис выделил три клуба, за которые будет болеть.

– Напоследок спрошу вас об УПЛ. Кто из команд вам нравится сейчас по игре, попытайтесь спрогнозировать чемпиона?

– Сейчас очень тяжело давать какую-нибудь оценку, очки теряют все и стабильности ни у кого нет. Динамо немножко затормозило, Полесье наоборот набирает и я уверен, что житомирская команда будет и дальше прогрессировать.

Я был в Александрии четыре месяца на стажировке у Ротаня и знаю, какие принципы игры у его тренерского штаба. Чтобы воплотить их в жизнь, нужно время, но я уверен, что Полесье будет играть в классный футбол. ЛНЗ в последних турах показывает качественный футбол, играют один в один, агрессивно, физически очень сильно готовы и против них тяжело играть.

Шахтер всегда играл первым номером, у них очень много качественных, техничных футболистов. По глубине состава они превосходят всех в Украине. Я думаю, что за чемпионство будут сражаться Шахтер, Динамо и Полесье.

– За кого вы будете болеть?

– Я буду болеть за Полесье, Динамо и ЛНЗ. Я питомец Динамо, был в их структуре восемь лет, и всегда за них. А у Ротаня я стажировался в Александрии и у меня сложились дружеские отношения со всем тренерским штабом, поэтому их тоже поддерживаю и уверен, что у них все выйдет в Полесье. Также я хочу, чтобы ЛНЗ провел хороший сезон и сразился за медали. Я играл в черкасской команде и знаю, насколько сильно руководители любят футбол и как много делают для команды, – сказал Олейник.

Во время профессиональной карьеры футболиста Олейник выступал за «Динамо» и другие украинские команды. Кроме того, опыт игр в чемпионатах Германии, Нидерландов и Финляндии. С 2018 по 2022 год полузащитник провел 94 матча за СИК, в которых забил 23 гола.

Денис Олейник Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Динамо Киев ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
