Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 14:51
Саленко объяснил, почему Шахтер провалил матчи с ЛНЗ и Полесьем в УПЛ

Олег отметил настрой соперников «горняков»

Саленко объяснил, почему Шахтер провалил матчи с ЛНЗ и Полесьем в УПЛ
ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Легендарный футболист Динамо Олег Саленко оценил игру донецкого Шахтера в последних двух матчах УПЛ, где подопечные Арды Турана смогли набрать всего 1 турнирный балл.

– «Шахтер» тоже забуксовал. Вряд ли в клубе рассчитывали взять одно очко в двух поединках.

– ЛНЗ без вариантов переиграл «горняков», а «Полесье» добилось того результата, которого хотело. Житомиряне набрали ход.

Да, «Шахтер» имел в этой игре преимущество, но правильно расставленные акценты позволили подопечным Руслана Ротаня добиться для себя положительного результата. Плюс, наверное, повышенные премиальные на эту игру добавили футболистам «Полесья» мотивации, – сказал Саленко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных баллов после 9 сыгранных туров.

