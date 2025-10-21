Саленко объяснил, почему Шахтер провалил матчи с ЛНЗ и Полесьем в УПЛ
Олег отметил настрой соперников «горняков»
Легендарный футболист Динамо Олег Саленко оценил игру донецкого Шахтера в последних двух матчах УПЛ, где подопечные Арды Турана смогли набрать всего 1 турнирный балл.
– «Шахтер» тоже забуксовал. Вряд ли в клубе рассчитывали взять одно очко в двух поединках.
– ЛНЗ без вариантов переиграл «горняков», а «Полесье» добилось того результата, которого хотело. Житомиряне набрали ход.
Да, «Шахтер» имел в этой игре преимущество, но правильно расставленные акценты позволили подопечным Руслана Ротаня добиться для себя положительного результата. Плюс, наверное, повышенные премиальные на эту игру добавили футболистам «Полесья» мотивации, – сказал Саленко.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных баллов после 9 сыгранных туров.
