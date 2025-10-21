Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коноплянка рассказал, за какой клуб мог бы «побегать»
Другие новости
21 октября 2025, 09:11 |
944
1

Коноплянка рассказал, за какой клуб мог бы «побегать»

Экс-игрок сборной Украины физически чувствует себя неплохо

21 октября 2025, 09:11 |
944
1 Comments
Коноплянка рассказал, за какой клуб мог бы «побегать»
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка допустил, что мог бы вернуться в игру, но только ради своего родного клуба «Днепр».

При этом он дал понять, что возобновлять профессиональную карьеру не собирается.

«Я бы еще побежал за своего тренера и за свой родной клуб – за «Днепр». Но, к сожалению, сейчас видим, какая ситуация с клубом. В футбол я уже два года не бегаю – и не буду. Просто вопрос прозвучал так, будто вы еще ждете, что я вернусь. Если честно, физически чувствую себя неплохо», – сказал 36-летний Коноплянка в интервью Football24.

Игровую карьеру хавбек начинал в «Днепре», за который провел 157 матчей. В активе экс-игрока выступления за «Севилью», «Шальке», «Шахтер», «Краковию». С испанским клубом Коноплянка выиграл Лигу Европы УЕФА в сезоне-2015/16.

Ранее украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик заявил, что было бы неплохо вернуть в расположение национальной команды Евгения Коноплянку.

По теме:
ВИДЕО. Дэвид Бекхэм поздравил жену Зинченко с днем рождения
ВИДЕО. Жена Зинченко отпраздновала ДР в Барселоне. Без мужа
ФОТО. Зинченко трогательно поздравил жену с днем рождения
Евгений Коноплянка сборная Украины по футболу Днепр
Оксана Баландина Источник: Футбол 24
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Футбол | 21 октября 2025, 06:23 7
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3

В тройку лучших команд входят Кривбасс, Шахтер и Динамо

Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Бокс | 21 октября 2025, 07:00 0
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером

Трилогия против Фьюри – маловероятна

Олег САЛЕНКО: «Осечки Динамо и Шахтера не становятся сенсацией в УПЛ»
Футбол | 21.10.2025, 09:20
Олег САЛЕНКО: «Осечки Динамо и Шахтера не становятся сенсацией в УПЛ»
Олег САЛЕНКО: «Осечки Динамо и Шахтера не становятся сенсацией в УПЛ»
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Футбол | 20.10.2025, 14:35
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Футбол | 20.10.2025, 13:17
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Бігуни всі в Фк Лісне
Ответить
+1
Популярные новости
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 6
Бокс
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 26
Футбол
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
20.10.2025, 07:22 1
Бокс
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем