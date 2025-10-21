Коноплянка рассказал, за какой клуб мог бы «побегать»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка допустил, что мог бы вернуться в игру, но только ради своего родного клуба «Днепр».

При этом он дал понять, что возобновлять профессиональную карьеру не собирается.

«Я бы еще побежал за своего тренера и за свой родной клуб – за «Днепр». Но, к сожалению, сейчас видим, какая ситуация с клубом. В футбол я уже два года не бегаю – и не буду. Просто вопрос прозвучал так, будто вы еще ждете, что я вернусь. Если честно, физически чувствую себя неплохо», – сказал 36-летний Коноплянка в интервью Football24.

Игровую карьеру хавбек начинал в «Днепре», за который провел 157 матчей. В активе экс-игрока выступления за «Севилью», «Шальке», «Шахтер», «Краковию». С испанским клубом Коноплянка выиграл Лигу Европы УЕФА в сезоне-2015/16.

Ранее украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик заявил, что было бы неплохо вернуть в расположение национальной команды Евгения Коноплянку.