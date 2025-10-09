Довбик назвал известного футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную
Форвард итальянской «Ромы» выбрал вингера Евгения Коноплянку
Форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик назвал игрока, которого он хотел бы вернуть в расположение сборной Украины. 28-летний футболист выбрал вингера Евгения Коноплянку, который последний раз играл за национальную команду в 2023 году.
– Если бы ты мог вернуть в состав сборной одного футболиста из прошлого, кто бы это был?
– Который уже не играет?
– Да.
– Коноплянка.
– Почему он?
– Для меня как для нападающего очень важны вингеры. Евгений был фантастическим вингером, делал результат, очень много создавал моментов для нападающих. Я хотел бы, чтобы такой вингер был у нас также, – прокомментировал Довбик.
Во время международной паузы сборная Украины проведет два матча – 10 октября против Исландии на выезде, а 13 октября с Азербайджаном на номинально домашнем стадионе.
После двух сыгранных туров подопечные Сергея Реброва набрали один балл и занимают третье место в квартете D. Лидером является сборная Франции, в активе которой шесть очков из шести возможных.
