Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик назвал известного футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную
Чемпионат мира
09 октября 2025, 09:11 |
596
0

Довбик назвал известного футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную

Форвард итальянской «Ромы» выбрал вингера Евгения Коноплянку

09 октября 2025, 09:11 |
596
0
Довбик назвал известного футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик назвал игрока, которого он хотел бы вернуть в расположение сборной Украины. 28-летний футболист выбрал вингера Евгения Коноплянку, который последний раз играл за национальную команду в 2023 году.

– Если бы ты мог вернуть в состав сборной одного футболиста из прошлого, кто бы это был?

– Который уже не играет?

– Да.

– Коноплянка.

– Почему он?

– Для меня как для нападающего очень важны вингеры. Евгений был фантастическим вингером, делал результат, очень много создавал моментов для нападающих. Я хотел бы, чтобы такой вингер был у нас также, – прокомментировал Довбик.

Во время международной паузы сборная Украины проведет два матча – 10 октября против Исландии на выезде, а 13 октября с Азербайджаном на номинально домашнем стадионе.

После двух сыгранных туров подопечные Сергея Реброва набрали один балл и занимают третье место в квартете D. Лидером является сборная Франции, в активе которой шесть очков из шести возможных.

По теме:
Пресс-конференция Реброва в Рейкьявике. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МИКОЛЕНКО: «Матчи за выход на чемпионат мира – это большое давление»
ДОВБИК: «На нас смотрит вся страна. Задача сборной – не ниже второго места»
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Артем Довбик Евгений Коноплянка
Николай Титюк Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 08 октября 2025, 14:57 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Балканские разборки, шведская стенка, хорватская прочность и исландский бетон

Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Футбол | 08 октября 2025, 21:04 21
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана

Главный тренер «горняков» хочет видеть в своей команде Турала Байрамова

Сборная улетела в Исландию, овертаймы на ЧМ U-20, успех Салаха с Египтом
Футбол | 09.10.2025, 08:00
Сборная улетела в Исландию, овертаймы на ЧМ U-20, успех Салаха с Египтом
Сборная улетела в Исландию, овертаймы на ЧМ U-20, успех Салаха с Египтом
ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию
Футбол | 09.10.2025, 04:14
ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию
ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
07.10.2025, 22:45 2
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 10
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
08.10.2025, 15:19 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем