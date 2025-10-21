Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Сын Криштиану Роналду получил первый вызов в сборную
21 октября 2025, 04:48
ФОТО. Сын Криштиану Роналду получил первый вызов в сборную

Криштиану Роналду-младший впервые сыграет за Португалию U-16

ФОТО. Сын Криштиану Роналду получил первый вызов в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду-младший с бабушкой и дядей

Футбольный мир обсуждает новую веху в карьере сына Криштиану РоналдуКриштиану Роналду-младшего.

Как сообщает OneFootball, юный нападающий получил первый вызов в сборную Португалии до 16 лет.

15-летний Роналду-младший в последний раз играл за команду Португалии U-15, где отметился дублем и помог своей сборной выиграть турнир Влатко Марковича–2025.

Выступая в академии «Аль-Насра», Криштиану-младший продолжает развиваться под присмотром своего отца и демонстрирует отличные результаты в юношеских соревнованиях.

Теперь его ждет следующий шаг – дебют за национальную команду на уровне U-16, что может стать началом его собственного пути к большой карьере.

