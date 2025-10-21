ФОТО. Сын Криштиану Роналду получил первый вызов в сборную
Криштиану Роналду-младший впервые сыграет за Португалию U-16
Футбольный мир обсуждает новую веху в карьере сына Криштиану Роналду – Криштиану Роналду-младшего.
Как сообщает OneFootball, юный нападающий получил первый вызов в сборную Португалии до 16 лет.
15-летний Роналду-младший в последний раз играл за команду Португалии U-15, где отметился дублем и помог своей сборной выиграть турнир Влатко Марковича–2025.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Выступая в академии «Аль-Насра», Криштиану-младший продолжает развиваться под присмотром своего отца и демонстрирует отличные результаты в юношеских соревнованиях.
Теперь его ждет следующий шаг – дебют за национальную команду на уровне U-16, что может стать началом его собственного пути к большой карьере.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Харли Пирс погиб в ДТП...
9-й тур Украинской Премьер-лиги завершится 20 октября