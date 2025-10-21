Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 октября 2025, 02:50
ФОТО. Сеск Фабрегас очень мило поздравил дочь. Она очень похожа на маму

Сеск Фабрегас – любящий отец

ФОТО. Сеск Фабрегас очень мило поздравил дочь. Она очень похожа на маму
Instagram. Сеск Фабрегас с дочерью

Бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала», «Челси» и сборной Испании, а ныне главный тренер «Комо», 38-летний Сеск Фабрегас поздравил свою дочь с днем рождения.

В Instagram Фабрегас опубликовал совместное фото с Марией и написал: «You are the perfect definition of what a role model daughter should be. Happiest birthday to the very best girl» («Ты – идеальный пример того, какой должна быть дочь. Счастливого дня рождения самой лучшей девочке»).

Дочь Сеска, по мнению поклонников, поразительно похожа на свою мать – Даниэллу Семаан, с которой футболист состоит в браке с 2018 года.

В семье Фабрегаса и Семаан растут пятеро детей – Мария, Джозеф, Лия, Капри и Леонардо.

Публикация набрала тысячи лайков, а фанаты отметили, что легендарный испанец, несмотря на напряженный график в «Комо», остается преданным отцом и не упускает важных моментов в жизни семьи.

