ФОТО. Сеск Фабрегас очень мило поздравил дочь. Она очень похожа на маму

Бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала», «Челси» и сборной Испании, а ныне главный тренер «Комо», 38-летний Сеск Фабрегас поздравил свою дочь с днем рождения.

В Instagram Фабрегас опубликовал совместное фото с Марией и написал: «You are the perfect definition of what a role model daughter should be. Happiest birthday to the very best girl» («Ты – идеальный пример того, какой должна быть дочь. Счастливого дня рождения самой лучшей девочке»).

Дочь Сеска, по мнению поклонников, поразительно похожа на свою мать – Даниэллу Семаан, с которой футболист состоит в браке с 2018 года.

В семье Фабрегаса и Семаан растут пятеро детей – Мария, Джозеф, Лия, Капри и Леонардо.

Публикация набрала тысячи лайков, а фанаты отметили, что легендарный испанец, несмотря на напряженный график в «Комо», остается преданным отцом и не упускает важных моментов в жизни семьи.