Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВАН ЛЕУВЕН: «Каждая игра – челлендж. Играем в своем стиле и прогрессируем»
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 01:32 | Обновлено 21 октября 2025, 01:39
Главный тренер Кривбасса рассказал, как его команда захватила лидерство в УПЛ

УПЛ. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен дал комментарий в студии УПЛ-ТВ после матча 9-го тура против луганской «Зари» (2:1):

– В начале сезона мы не понимали, где будет наша команда. У нас сменилось много футболистов, мы много перестраивали, изменили структуру игры. Так что было сложно спрогнозировать, где мы будем на самом деле.

Но, учитывая уровень энергии, который мы вкладывали в нашу работу, наша нынешняя позиция нас не удивляет. Это наша награда за всю проделанную работу, и мы наслаждаемся этим моментом.

– Готовы ли вы долго наслаждаться этим моментом?

– Конечно. Мы хотим продолжать и так же работать с этими игроками. Каждый матч – вызов для нас. Мы играем в своём стиле и прогрессируем.

– Ваш открытый стиль игры нравится болельщикам. А вам как тренеру такие результативные матчи приносят удовольствие?

– С учётом нашей позиции – в основном да, но это зависит от результатов. Мы стараемся искать пространство в построении соперников, отрабатываем это всегда на тренировках. Мои игроки очень энергичны на тренировках и в матчах. В других командах, я видел, пытались играть в подобном стиле. Но мы хотим играть именно в атакующий футбол.

– Какой матч вашей команды вам понравился больше всего?

– Наверное, матч против «Зари». Мы поняли потенциал нашей команды именно по той игре. И не только мы – эксперты и болельщики тоже. Мы забивали голы и были в правильных позициях.

– Такой футбол с высоко поднятой линией обороны оставляет много пространства за спинами ваших защитников, то есть создаёт значительный риск.

– Стиль начинается с энергии футболистов группы защиты. Здесь нужно отметить всю нашу четвёрку защитников. Они играют быстро, в том числе на дистанции. И обеспечивают переход команды во вторую зону, это часть нашей игры.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Патрик ван Леувен Рух - Кривбасс
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
