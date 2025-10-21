ФОТО. Бленуце получил благодарность от генерал-майора ВСУ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 00:55 | Обновлено 21 октября 2025, 01:08
255
0

Форвард Динамо ранее отправил 700 тысяч грн на нужды ВСУ

ФК Динамо. Владислав Бленуце

Румынский форвард «Динамо» Владислав Бленуце получил благодарность от генерал-майора Вооруженных Сил Украины Виктора Плесного.

Фото документа Бленуце опубликовал в социальной сети Instagram в stories.

В тексте благодарности указано:

«За личный вклад и поддержку территориальной обороны частей Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во время противодействия агрессии российской федерации и борьбы за суверенитет, независимость и целостность Украины.

От всего сердца желаем Вам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и неиссякаемой энергии для дальнейшей реализации всех Ваших стремлений и замыслов.

В свою очередь уверяем Вас, что отдадим все свои силы и умения для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее Владислав перечислил 700 тысяч грн на нужды ВСУ.

Николай Степанов Источник: Instagram
