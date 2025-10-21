ФОТО. Бленуце получил благодарность от генерал-майора ВСУ
Форвард Динамо ранее отправил 700 тысяч грн на нужды ВСУ
Румынский форвард «Динамо» Владислав Бленуце получил благодарность от генерал-майора Вооруженных Сил Украины Виктора Плесного.
Фото документа Бленуце опубликовал в социальной сети Instagram в stories.
В тексте благодарности указано:
«За личный вклад и поддержку территориальной обороны частей Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во время противодействия агрессии российской федерации и борьбы за суверенитет, независимость и целостность Украины.
От всего сердца желаем Вам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и неиссякаемой энергии для дальнейшей реализации всех Ваших стремлений и замыслов.
В свою очередь уверяем Вас, что отдадим все свои силы и умения для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее Владислав перечислил 700 тысяч грн на нужды ВСУ.
