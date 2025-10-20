Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. БАРАНОВ: Если перед игрой кто-то сказал, что будет 1:1, мы были бы довольны
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 22:58 | Обновлено 20 октября 2025, 23:01
БАРАНОВ: Если перед игрой кто-то сказал, что будет 1:1, мы были бы довольны

Тренер «Кудровки» оценил игру своей команды в матче с «Металлистом 1925»

ФК Кудровка. Василий Баранов

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов оценил игру своей команды в матче 9-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (1:1).

– Василий, вы больше довольны этим результатом с харьковчанами?

– Откровенно говоря, «если бы перед матчем кто-то сказал, что будет 1:1 – мы были бы довольны». Но когда ведешь в счете 1:0 и не удерживаешь победу, конечно, остается разочарование. Хотя мы понимали, с кем играем – с очень качественным соперником, сильной командой, где собраны индивидуально мощные игроки. «Металлист» сейчас набрал неплохой ход, не проигрывает, хорошо выглядел в матчах против грандов.

Каков был ваш план на игру?

– Мы старались не только обороняться, но и навязывать борьбу на каждом участке поля. Если нас заставляли отходить назад, пытались быстро отвечать контратаками. Хотели, чтобы атака шла на атаку – чтобы у нас были шансы забить. При счете 1:0, возможно, где-то и удача была не на нашей стороне, но и у соперника были моменты.

– Во втором тайме было видно, что ребятам тяжело физически. Как решали вопрос ротации?

– Мы понимали, что есть арендованные игроки, которые не могут сыграть по условиям контрактов. Есть травмированные после предыдущих матчей, выбыло несколько ребят. Но у нас есть глубина состава, и мы чувствовали поддержку всех. Уверен, каждый, кто выходил – даже на 5–10 минут – отработал по максимуму. Мы не заметили отсутствия тех, кто не играл.

– Несколько опытных игроков команды также отсутствовали. В чем причина?

– Травмы. Андрей Тотовицкий выбыл на более длительный срок, Морозко тоже имеет повреждение, Безбородько – аналогично. Надеемся, что скоро вернутся. Нам их не хватает – не только из-за опыта, но и из-за качества игры, которое они дают. Но я благодарен тем, кто сегодня был на поле: команда действовала сплоченно, целостно, все отдались игре.

– Для вас этот матч совпал с днем рождения. Команда сделала вам подарок?

– День рождения – это такое… сегодня есть, завтра нет. Я еще утром сказал ребятам: вы должны играть за клуб, в котором сейчас выступаете. Сегодня это «Кудровка», завтра, возможно, будет другой клуб. Но вы обязаны быть профессионалами. Играть нужно за себя, за своих близких. А тренер? Каждая команда выходит на поле не для того, чтобы играть за тренера, а чтобы добиваться результата.

На этой неделе у нас тоже были особенные события — у Мачелюка был день рождения, а Диму Коркишка мы поздравили с рождением дочки. Думаю, это даже важнее, чем день рождения главного тренера, потому что когда появляется на свет маленькое чудо – это перекрывает все остальное.

Я поблагодарил ребят – они сделали мне подарок. В отпуске, наверное, этот подарок попробую.

Иван Чирко
