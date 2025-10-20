Нефтчи подпишет звездного игрока. Он второй бомбардир Камеруна после Это’О

Азербайджанский «Нефтчи» подпишет контракт с 33-летним камерунским центрфорвардом Венсаном Абубакаром.

Клуб проинформировал, что африканец уже прибыл в страну, успел встретиться с фанатами команды и готовится оформить все необходимые бумаги.

В «Нефтчи» Абубакар переберется свободным агентом, в статусе которого пребывал с мая нынешнего года, когда ушел из турецкого «Хатайспора».

Венсан Абубакар является звездой камерунского футбола и успел поиграть в Европе за такие известные клубы как «Порту» и «Бешикташ», а также в Саудовской Аравии – за «Аль-Наср».

Кроме того, Абубакар является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна после Самюэля Это’О. На счету Венсана 45 голов за национальную команду, в то время как у Это’О – 56.