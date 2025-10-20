Один из лидеров мирового рейтинга не сыграет в финале Кубка Дэвиса
Янник Синнер не поможет Италии защитить титул чемпиона
Участники финала Кубка Дэвиса объявили свои составы на турнир, который состоится в ноябре.
В частности, в состав действующих чемпионов, сборной Италии, не попал второй номер мирового рейтинга Янник Синнер.
«Синнер не сообщил о своей доступности на 2025 год», – сказал капитан команди Филиппо Воландри.
А затем добавил:
«Кубок Дэвиса был и всегда останется его домом, и я уверен, что Янник вскоре снова будет частью команды. Тем временем я могу рассчитывать на группу, готовую бороться и отдать все за синюю майку».
Таким образом команда Воландри в Болонье будет состоять из Маттео Берреттини, Симоне Болелли, Флавио Коболли, Лоренцо Музетти и Андреа Вавассори.
Янник хочет сосредоточиться на Итоговом турнире ATP, который пройдет в Турине за неделю до финала Кубка Дэвиса.
В то же время лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас войдет в состав сборной Испании и попытается привести ее к первому с 2019 года чемпионству.
