Один из лидеров мирового рейтинга не сыграет в финале Кубка Дэвиса

Участники финала Кубка Дэвиса объявили свои составы на турнир, который состоится в ноябре.

В частности, в состав действующих чемпионов, сборной Италии, не попал второй номер мирового рейтинга Янник Синнер.

«Синнер не сообщил о своей доступности на 2025 год», – сказал капитан команди Филиппо Воландри.

А затем добавил:

«Кубок Дэвиса был и всегда останется его домом, и я уверен, что Янник вскоре снова будет частью команды. Тем временем я могу рассчитывать на группу, готовую бороться и отдать все за синюю майку».

Таким образом команда Воландри в Болонье будет состоять из Маттео Берреттини, Симоне Болелли, Флавио Коболли, Лоренцо Музетти и Андреа Вавассори.

Янник хочет сосредоточиться на Итоговом турнире ATP, который пройдет в Турине за неделю до финала Кубка Дэвиса.

В то же время лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас войдет в состав сборной Испании и попытается привести ее к первому с 2019 года чемпионству.