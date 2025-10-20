Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Один из лидеров мирового рейтинга не сыграет в финале Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса
20 октября 2025, 20:37 | Обновлено 20 октября 2025, 21:20
180
1

Один из лидеров мирового рейтинга не сыграет в финале Кубка Дэвиса

Янник Синнер не поможет Италии защитить титул чемпиона

20 октября 2025, 20:37 | Обновлено 20 октября 2025, 21:20
180
1 Comments
Один из лидеров мирового рейтинга не сыграет в финале Кубка Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Участники финала Кубка Дэвиса объявили свои составы на турнир, который состоится в ноябре.

В частности, в состав действующих чемпионов, сборной Италии, не попал второй номер мирового рейтинга Янник Синнер.

«Синнер не сообщил о своей доступности на 2025 год», – сказал капитан команди Филиппо Воландри.

А затем добавил:

«Кубок Дэвиса был и всегда останется его домом, и я уверен, что Янник вскоре снова будет частью команды. Тем временем я могу рассчитывать на группу, готовую бороться и отдать все за синюю майку».

Таким образом команда Воландри в Болонье будет состоять из Маттео Берреттини, Симоне Болелли, Флавио Коболли, Лоренцо Музетти и Андреа Вавассори.

Янник хочет сосредоточиться на Итоговом турнире ATP, который пройдет в Турине за неделю до финала Кубка Дэвиса.

В то же время лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас войдет в состав сборной Испании и попытается привести ее к первому с 2019 года чемпионству.

По теме:
Рейтинг ATP. Лидирует Алькарас, опережая Синнера. Руне вошел в топ-10
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер Кубок Дэвиса Карлос Алькарас (теннисист) Филиппо Воландри Маттео Берреттини Симоне Болелли Флавио Коболли Лоренцо Музетти Андреа Вавассори
Иван Чирко Источник: Reuters
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20 октября 2025, 07:02 2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»

Экс-футболист «Динамо» – о том, как о нем отзывался Йожеф Сабо

КОСТЮК: «Свентек и Соболенко? Их уверенность совершенно другого уровня»
Теннис | 19 октября 2025, 22:31 5
КОСТЮК: «Свентек и Соболенко? Их уверенность совершенно другого уровня»
КОСТЮК: «Свентек и Соболенко? Их уверенность совершенно другого уровня»

Марта рассказала, в чем ее превосходят лидерры мирового рейтинга

Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Футбол | 20.10.2025, 03:59
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Футбол | 20.10.2025, 08:31
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Футбол | 20.10.2025, 14:30
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Сіннер скоро знову стане номером 1 !
Ответить
0
Популярные новости
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 20
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 4
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем