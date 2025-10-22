Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
У клуба вообще нет кандидатов на замену тренеру
Киевское «Динамо» в поединке 9-го тура УПЛ против луганской «Зари» продлило свою безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей.
Из-за неудовлетворительных результатов команды начали распространяться слухи о возможной отставке главного тренера Александра Шовковского, однако, по информации портала ТаТоТаке, руководство киевского клуба пока не видит реальных кандидатов на замену тренеру. По этой причине вопрос о смене наставника не поднимается.
18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.
