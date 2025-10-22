Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 07:15 |
661
0

Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского

У клуба вообще нет кандидатов на замену тренеру

22 октября 2025, 07:15 |
661
0
Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
ФК Динамо. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» в поединке 9-го тура УПЛ против луганской «Зари» продлило свою безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей.

Из-за неудовлетворительных результатов команды начали распространяться слухи о возможной отставке главного тренера Александра Шовковского, однако, по информации портала ТаТоТаке, руководство киевского клуба пока не видит реальных кандидатов на замену тренеру. По этой причине вопрос о смене наставника не поднимается.

18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.

По теме:
Динамо Киев U-19 – Броммапойкарна U-19. Смотреть онлайн LIVE
Динамо Киев U-19 – Броммапойкарна U-19. Текстовая трансляция матча
Балакин рассудит Динамо и Кривбасс. Судейские назначения на 10-й тур УПЛ
Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря - Динамо ТаТоТаке
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Футбол | 21 октября 2025, 10:12 125
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли

Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»

Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Футбол | 21 октября 2025, 08:39 3
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины

Тернер «горняков» поздравил «сине-желтых» с победой над Азербайджаном

Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2026. Как выглядит первая тройка?
Футбол | 22.10.2025, 05:42
Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2026. Как выглядит первая тройка?
Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2026. Как выглядит первая тройка?
Французский журналист – о Забарном в матче с Байером: «Это катастрофа»
Футбол | 21.10.2025, 23:11
Французский журналист – о Забарном в матче с Байером: «Это катастрофа»
Французский журналист – о Забарном в матче с Байером: «Это катастрофа»
Трубин назвал главную проблему Судакова в Бенфике: «Просит помочь»
Футбол | 21.10.2025, 10:36
Трубин назвал главную проблему Судакова в Бенфике: «Просит помочь»
Трубин назвал главную проблему Судакова в Бенфике: «Просит помочь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 89
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем