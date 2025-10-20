Праздник удался: матч с Жироной стал юбилейным для защитника Барселоны
Жюль Кунде отыграл 200-й поединок в Ла Лиге
26-летний французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде отыграл 200-й матч на уровне испанской Ла Лиги.
Это произошло в победном поединке против «Жироны», когда «сине-гранатовые» вырвали победу на последних секундах (2:1).
В чемпионате Испании Жюль выступал лишь за две команды: «Севилью» (95 матчей, 5 голов и 3 ассиста) и «Барселону» (105 матчей, 5 голов и 8 ассистов).
Кунде защищает цвета каталонского клуба с лета 2022 года. За это время защитник провел 152 поединка во всех турнирах, в которых отдал 19 результативных передач и забил 8 мячей.
👏 ¡@jkeey4 suma 2️⃣0️⃣0️⃣ partidos en #LALIGAEASPORTS! pic.twitter.com/WIn8vF9oRJ— LALIGA (@LaLiga) October 18, 2025
