Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Праздник удался: матч с Жироной стал юбилейным для защитника Барселоны
Испания
20 октября 2025, 19:28 | Обновлено 20 октября 2025, 19:50
149
0

Праздник удался: матч с Жироной стал юбилейным для защитника Барселоны

Жюль Кунде отыграл 200-й поединок в Ла Лиге

20 октября 2025, 19:28 | Обновлено 20 октября 2025, 19:50
149
0
Праздник удался: матч с Жироной стал юбилейным для защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

26-летний французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде отыграл 200-й матч на уровне испанской Ла Лиги.

Это произошло в победном поединке против «Жироны», когда «сине-гранатовые» вырвали победу на последних секундах (2:1).

В чемпионате Испании Жюль выступал лишь за две команды: «Севилью» (95 матчей, 5 голов и 3 ассиста) и «Барселону» (105 матчей, 5 голов и 8 ассистов).

Кунде защищает цвета каталонского клуба с лета 2022 года. За это время защитник провел 152 поединка во всех турнирах, в которых отдал 19 результативных передач и забил 8 мячей.

По теме:
Клуб детства: защитник сборной Англии отыграл юбилейный матч за Челси
Звездный футболист Реала вернулся в общую группу. Он не играл месяц
Тренер Жироны вошел в историю клуба после поражения в матче с Барсой
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жюль Кунде Барселона Севилья Барселона - Жирона юбилей
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Футбол | 20 октября 2025, 08:44 11
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже

Игорь Беланов рассказал о неприятном эпизоде в Германии

Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Футбол | 20 октября 2025, 19:59 46
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку

Команда Бартуловича могла вклиниться между «Шахтером» и «Динамо», но не в этот раз

БУДКИВСКИЙ: «Динамо есть Динамо. Это сыграло нам на руку»
Футбол | 20.10.2025, 20:29
БУДКИВСКИЙ: «Динамо есть Динамо. Это сыграло нам на руку»
БУДКИВСКИЙ: «Динамо есть Динамо. Это сыграло нам на руку»
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Футбол | 20.10.2025, 14:35
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Футбол | 20.10.2025, 09:10
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 26
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 20
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 2
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем