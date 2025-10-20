Праздник удался: матч с Жироной стал юбилейным для защитника Барселоны

26-летний французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде отыграл 200-й матч на уровне испанской Ла Лиги.

Это произошло в победном поединке против «Жироны», когда «сине-гранатовые» вырвали победу на последних секундах (2:1).

В чемпионате Испании Жюль выступал лишь за две команды: «Севилью» (95 матчей, 5 голов и 3 ассиста) и «Барселону» (105 матчей, 5 голов и 8 ассистов).

Кунде защищает цвета каталонского клуба с лета 2022 года. За это время защитник провел 152 поединка во всех турнирах, в которых отдал 19 результативных передач и забил 8 мячей.