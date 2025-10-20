Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
О чем говорили? Шевченко встретился с послом Франции в Украине

Стороны обсудили углубление спортивного сотрудничества между Украиной и Францией

О чем говорили? Шевченко встретился с послом Франции в Украине
УАФ. Андрій Шевченко та Гаєль Весьєр

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил Посольство Франции в Украине, где провел встречу с послом этой страны Гаэлем Весьером.

С украинской стороны во встрече также приняли участие первый вице-президент УАФ Артем Стоянов, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко и CEO Фондации УАФ Елена Балбек. Со стороны посольства присутствовали глава дипломатического представительства Гаэль Весьер, а также советник по культурным и политическим вопросам Венсан Гуяр.

Стороны обсудили углубление спортивного сотрудничества между Украиной и Францией, а также реализацию совместных социальных инициатив, в частности поддержку ампфутбольного проекта УАФ «Лига дужих».

Напомним, Украинская ассоциация футбола и Французская футбольная федерация в 2024 году подписали соглашение о сотрудничестве, которое охватывает ряд направлений.

Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола Игорь Грищенко Артем Стоянов
Иван Чирко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
