О чем говорили? Шевченко встретился с послом Франции в Украине

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил Посольство Франции в Украине, где провел встречу с послом этой страны Гаэлем Весьером.

С украинской стороны во встрече также приняли участие первый вице-президент УАФ Артем Стоянов, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко и CEO Фондации УАФ Елена Балбек. Со стороны посольства присутствовали глава дипломатического представительства Гаэль Весьер, а также советник по культурным и политическим вопросам Венсан Гуяр.

Стороны обсудили углубление спортивного сотрудничества между Украиной и Францией, а также реализацию совместных социальных инициатив, в частности поддержку ампфутбольного проекта УАФ «Лига дужих».

Напомним, Украинская ассоциация футбола и Французская футбольная федерация в 2024 году подписали соглашение о сотрудничестве, которое охватывает ряд направлений.