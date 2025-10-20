Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Мы не имеем права дома проигрывать с таким счетом»

Главный тренер «Агробизнеса» прокомментировал поражение своей команды

ФК Агробизнес. Александр Чижевский

В матче 12-го тура Первой лиги «Агробизнес» на своем поле со счетом 0:3 проиграл «Пробою». О причинах поражения рассказал наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Команда дома 3:0 проиграла. Мы не имеем права дома проигрывать с таким счетом. Надо признать, что по делу проиграли, потому что где-то, наверное, Пробой больше был заряжен, где-то больше они хотели победить. Пытались играть, но на таком поле очень трудно показать какой-то комбинационный футбол, то, что мы пытаемся где-то своим футболистам донести.

Надо принять это поражение, каково оно есть. Проиграли по делу. И мы должны это признать. Сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше. Легче всего опустить голову. Ничего страшного не произошло.

Что будем улучшать? Хотелось бы в первую очередь улучшить качество поля. Мы просто своим футболистам доносим, ​​чтобы не выбивали мяч, но здесь очень тяжело играть в комбинационный футбол. Сейчас лучше не будет, потому что и погодные условия таковы. Сейчас нужно готовиться уже больше к осеннему такому футболу, где будет много единоборств, силовой борьбы. Будем улучшать игру в обороне, потому что от Ингульца три пропустили, сейчас три мяча пропустили. Ну и будем разбираться. Сейчас нас ждет Виктория, затем Кубок. Сейчас такой насыщенный график. Возможно, какая-то ротация будет. Надо на холодную голову посмотреть игру и сделать правильные выводы», – сказал Александр Чижевский.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес Пробой Городенка Александр Чижевский пресс-конференция Владимир Ковалюк
